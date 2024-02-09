Кого нельзя брать в свидетельницы на свадьбу: народные приметы и запреты

Свадьба – это одно из самых важных событий в жизни человека. Существует множество примет и запретов, связанных с этим днем, ведь люди стремятся сделать все возможное, чтобы будущая семейная жизнь была счастливой и безоблачной. Среди этих примет и те, которые касаются выбора свидетеля и свидетельницы.

Считается, что в случае неправильного выбора свидетельница может принести неудачу молодой паре. Поэтому OBOZ.UA собрал самые распространенные приметы и запреты, которые уберегут от неудач вашу свадьбу и брак.

Работа свидетельницы не всегда заметна, но она играет важную роль в свадьбе и имеет немало важных обязанностей. Например, она должна помогать в организации девичника, выбирать платье вместе с невестой, следить, чтобы жених не увидел свою нарядную любимую до выкупа и многое другое. Поэтому выбор свидетелей – это невероятно ответственное дело. Даже если вы не суеверный человек, лучше не испытывать судьбу в такой ответственный день и соблюдать определенные правила и запреты.

Семейное положение

Согласно народным приметам, в свидетельницы нужно выбирать незамужнюю, желательно еще и одинокую женщину.

Свидетелями не стоит звать людей, которые находятся в отношениях. Супруги, которые будут свидетелями на свадьбе, отдадут свое счастье новым молодоженам и станут несчастными.

Ни в коем случае нельзя выбирать женщину, оставшуюся вдовой. Считается, что она может принести в жизнь невесты несчастья и неудачи.

Также не рекомендуется выбирать разведенную подругу, ведь ее отрицательный опыт может негативно повлиять на будущую семейную жизнь невесты.

Семейные связи

Не надо брать в свидетельницы девушку, с которой невеста находится в родстве. Это не должна быть ни родная сестра, ни двоюродная, ни троюродная. Свидетельница должна быть независимым лицом, которое может поддержать невесту и помочь ей в этот важный день.

Кроме того, по старинным приметам, идущая впереди невесты сестра может "перекрыть" ей путь к счастливому замужеству.

Возраст

Свидетельница должна быть хотя бы на один день моложе невесты. Это связано с тем, что она символизирует молодость, красоту и чистоту. Если девушка будет старше, это может сократить продолжительность брака молодоженов.

Цвет платья

Свидетельница не должна быть одета в черное или белое. Черный цвет символизирует траур, а белый – цвет невесты. Хорошим выбором будет золотистый, розовый или зеленый цвет.

Защита от сглаза

Свидетели должны прикрепить булавки к свадебной одежде молодых. Сделать это нужно сразу после ухода из дома непосредственно перед свадьбой. Считается, что это принесет супругам удачу и успех и поможет уберечь молодую семью от угла и негативной энергетики.

После церемонии свидетельница должна забрать полотенца и бокалы с собой, потому что с их помощью можно навести порчу или сглазить молодых.

Кроме этого, свидетельница должна помнить еще несколько вещей:

Вместо "горько" нужно кричать "сладко";

Свидетельница должна взять с собой белую нить, чтобы нанизать на них кольца, если упадут на землю;

В конце концов, она должна следить, чтобы молодоженам не переходили дорогу.

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