Что нельзя дарить на свадьбу: с чем связаны приметы

Свадьба – это прекрасное и трогательное событие в жизни каждого человека. Родные и близкие обязательно хотят порадовать молодоженов, но важно знать, что некоторые вещи дарить на свадьбу не рекомендуется, ведь с ними связаны недобрые приметы.

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Конечно, верить в приметы или нет – это личный выбор каждого. Однако лучше выбирать подарки, которые точно не будут вызывать возмущения ни у молодых супругов, ни у гостей. О том, какие вещи дарить на свадьбу не рекомендуется, рассказали Hot Wedding.

Острые предметы

Не стоит дарить рабочие инструменты, ножи, вилки, ножницы, потому что считается, что они могут принести ссоры и разлад в семейную жизнь.

Кондиционеры

Кондиционеры, вытяжки, вентиляторы и прочие приборы, связанные с воздухом, дарить не стоит. Считается, что такие подарки к ветреным отношениям и охлаждению чувств.

Антиквариат

С первого взгляда может показаться, что ценная вещь по своей истории может стать отличным подарком, но люди забывают, что эта история могла быть отнюдь не положительной. Негативная энергетика прошлых владельцев может испортить отношения супругов.

Платки и носовые платки

Приметы говорят, что подобные подарки непременно приведут к слезам.

Растения в горшках

Существует расхожее мнение, что дарить растения и цветы в горшках на свадьбу – это не лучшая идея, ведь это может негативно повлиять на здоровье и потомство молодоженов.

Пустые предметы

Пустые кошельки, шкатулки и т.д., рекомендуется дарить с чем-то внутри, чтобы символизировать достаток. А пустая ваза, подаренная на свадьбу – это обречение супругов на бесплодие. Если хотите подарить вазу, наполните ее деньгами, конфетами или цветами.

Часы

Часы символизируют быстротечность времени, а также предвещают разлуку и расставание.

Согласно примете, дарование часов может привести к тому, что молодожены не проживут вместе долго.

Расческа, заколки и запонки

Среди ряда свадебных запретов есть расчески и шпильки, которые могут привести к тому, что муж будет ограничивать жену. А также запонки, через которые мужчина может стать подкаблучником.

Зеркало

Считается, что зеркало может привлечь несчастья, ссоры и эгоизм в новой жизни молодоженов.

Свечи

Есть поверье, что счастье молодоженов растает, как свеча, если подарить ее на свадьбу.

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