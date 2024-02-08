Кого нельзя брать в крестные родители для ребенка: об этом должны помнить все

Крещение – это важное событие в жизни каждого ребенка, ведь именно в этот день он обретает духовных родителей, которые будут нести ответственность за его духовное воспитание. Однако крестным отцом и матерью может стать не каждый.

Согласно церковным правилам и приметам, существуют определенные ограничения по поводу того, кого можно брать в крестные, рассказали OBOZ.UA.

Крещение происходит только раз в жизни, так что подойти к этому нужно ответственно. Крестные родители должны быть людьми, искренне любящими вашего ребенка и готовыми нести за него ответственность. Поэтому не стоит выбирать слишком молодых крестных. Крестная мать должна быть не моложе 14 лет, а отец – 15 лет.

Кроме того, при выборе духовных наставников вашего ребенка обратите внимание на их статус и род деятельности.

Кого запрещено брать в крестные отцы и матери?

Монахов и монахинь

Их жизнь посвящена служению Богу, поэтому они не могут нести ответственность за крестника.

Муж и жена

Нельзя, чтобы семейные супруги становились крестными родителями, потому что церковь запрещает кумовьям жениться.

Люди с психическими расстройствами

Люди, которые нуждаются в помощи, не могут брать ответственность за духовное воспитание ребенка.

Родители ребенка

Родители ребенка и так несут за него всестороннюю ответственность.

Однако существует еще несколько правил, не имеющих под собой церковной основы, поэтому их соблюдать не обязательно.

Например, христианством не запрещено брать в крестные для ребенка незамужнюю женщину или холостяка. Также у церкви нет никаких правил относительно того, что беременная женщина не может быть крестной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что нельзя делать в церковные праздники.

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