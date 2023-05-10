Кого нельзя брать крестными родителями: народные приметы

Выбор крестных родителей для ребенка – дело очень ответственное, ведь именно они должны отвечать за духовное развитие маленького человека. Поэтому в народе к этому подходили очень серьезно и создали немало правил, регулирующих подбор крестных.

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OBOZREVATEL узнал, кого нельзя и кого можно приглашать на эту почетную роль. А также существующие приметы, связанные с крестными.

Кто не может быть крестным

Согласно народным правилам, крестить ребенка имеют право только взрослые, сформировавшиеся люди. Они должны быть осведомлены о тонкостях христианской религии и передавать ребенку правильное видение жизни. Поэтому в крестные не берут:

девушек в возрасте до 14 лет;

парней – до 15 лет;

монахов и монахинь;

супружеские пары;

людей с психическими болезнями;

представителей других религий (мусульман, иудеев, буддистов, кришнаитов и т.п.);

атеистов и агностиков.

Какие существуют суеверия в отношении крестных родителей

Существует поверье, что крестной матерью не может быть незамужняя женщина, а крестным отцом – холостяк. Согласно суеверию, ребенок может отнять у них счастье. Но церковь такого подхода не одобряет и позволяет брать в крестные неженатых людей.

Некоторые опасаются, что беременная женщина не может крестить ребенка. Мол, это отнимет жизненные силы у ее нерожденного малыша. Но и на это нет церковного запрета, потому это чистое суеверие.

Во всяком случае, со всеми сомнениями и опасениями по поводу выборов крестных рекомендуют обращаться к священникам. Они точно помогут подобрать ответственных людей на эту роль. И расскажут обо всех нюансах и особенностях таинства.

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