Кого нельзя брать крестными родителями: народные приметы
Выбор крестных родителей для ребенка – дело очень ответственное, ведь именно они должны отвечать за духовное развитие маленького человека. Поэтому в народе к этому подходили очень серьезно и создали немало правил, регулирующих подбор крестных.
OBOZREVATEL узнал, кого нельзя и кого можно приглашать на эту почетную роль. А также существующие приметы, связанные с крестными.
Кто не может быть крестным
Согласно народным правилам, крестить ребенка имеют право только взрослые, сформировавшиеся люди. Они должны быть осведомлены о тонкостях христианской религии и передавать ребенку правильное видение жизни. Поэтому в крестные не берут:
- девушек в возрасте до 14 лет;
- парней – до 15 лет;
- монахов и монахинь;
- супружеские пары;
- людей с психическими болезнями;
- представителей других религий (мусульман, иудеев, буддистов, кришнаитов и т.п.);
- атеистов и агностиков.
Какие существуют суеверия в отношении крестных родителей
Существует поверье, что крестной матерью не может быть незамужняя женщина, а крестным отцом – холостяк. Согласно суеверию, ребенок может отнять у них счастье. Но церковь такого подхода не одобряет и позволяет брать в крестные неженатых людей.
Некоторые опасаются, что беременная женщина не может крестить ребенка. Мол, это отнимет жизненные силы у ее нерожденного малыша. Но и на это нет церковного запрета, потому это чистое суеверие.
Во всяком случае, со всеми сомнениями и опасениями по поводу выборов крестных рекомендуют обращаться к священникам. Они точно помогут подобрать ответственных людей на эту роль. И расскажут обо всех нюансах и особенностях таинства.
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