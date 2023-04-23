Почему не стоит называть сына в честь отца: одно имя приносит невзгоды

Есть в народе популярная примета, связанная с именами. Издавна говорили, что не стоит называть новорожденного в честь покойного родственника или человека, имевшего несчастливую судьбу.

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Психологи во многом соглашаются с народными предрассудками, отмечая, что, имея одинаковое имя с папой, ребенок с детства может не чувствовать собственной индивидуальности. Действительно ли нельзя называть сына в честь отца – читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие существуют народные предрассудки

Наши предки приметили, что, называя мальчика в честь папы, ребенок на протяжении жизни будет повторять отцовскую судьбу. То есть, если у отца были некоторые болезни, неприятности или финансовые неурядицы, говорят, что сын тоже столкнется с такими проблемами.

Даже если у отца была счастливая судьба, ребенка не стоит называть в его честь. Суеверные люди верили, что в семье не должно быть двух человек с одним именем – так ангел-хранитель перестает оберегать одного из них. По поверью, в тяжелой ситуации ангел будет охранять и защищать старшего по возрасту, а ребенок может пострадать.

Есть версия, согласно которой люди с одинаковым именем разделяют одно энергетическое поле. Но в результате защита обоих слабеет, лишая возможности противостоять негативным факторам. Энергетическое поле малыша недостаточно сформировано, поэтому ребенок не сможет сопротивляться болезням, сглазам и наговорам.

Что говорят психологи

Ребенок в любом случае, независимо от имени, унаследует определенные черты от отца и склонности к болезням. По словам психологов, два человека с одинаковым именем в семье – это просто неудобно. Конечно, можно придумать уменьшительно-ласкательные обращения.

Психологи также обратили внимание на то, что малыш может не чувствовать индивидуальности, если у него будет одно имя с кем-то из родителей. Его уникальные черты характера могут просто "раствориться" в личности родителя.

Вырастая, ребенок может начать обижаться на родителей за то, что ему не придумали свое собственное имя. Тески на подсознательном уровне как конкурируют друг с другом – это может препятствовать здоровой семейной атмосфере.

Имя в честь покойного родственника

Часто детей называют в честь усопших членов семьи. В народе говорят, что в этом нет ничего плохого, только если умерший прожил счастливую долгую жизнь и не испытывал серьезных проблем со здоровьем.

По поверью, мальчик, названный в честь покойного отца, может повторить жизнь последнего.

Не советуют называть ребенка именем того, кто рано умер или тяжело болел перед смертью.

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