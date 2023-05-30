Когда высаживать огурцы: посевной календарь на июнь

Огурцы – не очень привередливые растения, их сможет вырастить на своей грядке даже новичок в огородничестве. Однако следует помнить, что огурцы любят тепло и сажать их нужно, когда среднесуточная температура установится на уровне +15+20 °C.

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Не стоит недооценивать и значение посевного календаря. За ним можно выбрать подходящие даты для начала огородных работ. Фазы Луны оказывают влияние на рост и развитие растений. В период спадающей Луны активно растет корневая система. Растущая фаза активизирует рост растения вверх. Когда лучше высаживать огурцы, разбирался OBOZREVATEL.

Посевный календарь для огурцов

В некоторых регионах Украины сажать огурцы в открытую почву начинают с мая. Но оптимально делать это в начале июня, когда земля прогреется +20+24 °C.

В целом, благоприятные дни для посадки овощей – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30 июня.

При этом плодородными днями исключительно для огурцов будут – 1, 2, 3, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30 июня.

А вот 9-11 и 24 июня – неблагоприятные дни для посадки огурцов.

Правила посадки огурцов

Для огурцов хорошо подойдут органические удобрения и компост, поэтому перед посадкой лучше обработать грядку. Если выросли сорняки – вырвите их и перекопайте почву.

Огурцы рекомендуют сажать в рядки, расположенные на расстоянии 30-45 сантиметров друг от друга. Слишком глубоко погружать семена не нужно, достаточно 1-2 см.

Щедро полейте почву после посадки, но воды должно быть не слишком много. Заболоченная грядка – не самое лучшее место для роста огурцов.

На этапе роста огурцы следует подпитать калийными или азотными удобрениями. Под корень можно добавить навоз или куриный помет.

Для хорошего роста огурцы следует подвязать к опоре.

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