Когда собирают спаржевую фасоль: может быстро испортиться

Спаржевая фасоль – природный источник витаминов, клетчатки, железа, рибофлавина, калия, магния и фолиевой кислоты. Исследования показали, что употребление спаржевой фасоли снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

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Из фасоли можно приготовить множество блюд, а выращивать ее довольно легко – это неприхотливая теплолюбивая культура. Когда нужно собирать спаржевую фасоль и как правильно ее хранить – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда следует собирать спаржевую фасоль

Спаржевая фасоль – быстрорастущая культура, первый урожай можно собирать уже через две недели после цветения.

Обычно ее собирают, не дожидаясь полного созревания, когда стручки еще не успели затвердеть. Через 14 дней после цветения стручки обычно достигают длины 15-20 см.

Собирать фасоль следует в зависимости от срока посадки. Она созревает с июля и до середины сентября.

Спаржевая фасоль на зерно

Для употребления в пищу спаржевую фасоль собирают недозрелой – тогда она обладает наилучшими вкусовыми качествами. При выращивании фасоли на зерно нужно подождать, чтобы нижние бобы пожелтели примерно на 70-80%.

Как правильно собирать фасоль

Собирать фасоль советуют рано утром, чтобы солнце не попекло семян, а стручки не начали трескаться. Срезанную спаржевую фасоль советуют связать в снопы и повесить в закрытом помещении для созревания.

Очищенные бобы обычно складывают в стеклянные банки и тщательно закрывают.

Как долго можно хранить спаржевую фасоль

Если вы собираете спаржевую фасоль для приготовления блюд, срок хранения составляет не более 7 дней. Даже в погребе или в холодильнике стручки начинают портиться.

Однако выход есть – спаржевую фасоль можно заморозить. Есть несколько способов это сделать: либо помыв и порезав стручки, либо с помощью бланширования. Как вариант можно отварить стручки 3-5 минут в подсоленной воде, тщательно просушить и положить в морозилку, где они могут храниться до 6 месяцев.

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