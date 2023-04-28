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Когда следует сажать кукурузу: благоприятные дни

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
2,0 т.
Когда следует сажать кукурузу: благоприятные дни

Кукуруза – распространенная культура, которая обычно приносит щедрый урожай. Она неприхотлива в уходе и используется для изготовления корма для животных, этанола, биотоплива. Если говорить о менее глобальном масштабе, то кукуруза, посаженная на грядке, станет отличным основным блюдом или дополнением к салатам.

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В составе зерен кукурузы содержится натрий и калий. Они отвечают за поддержание нормального давления. Кроме того, кукуруза оказывает хорошее влияние на кишечник и репродуктивную систему, она поможет снизить холестерин и оказывает антиоксидантное действие. Так что специалисты советуют весной дополнить грядку несколькими рядками кукурузы. О благоприятных днях для посадки читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда сажать кукурузу

Время посадки кукурузы варьируется в зависимости от погоды и климатических условий. В южных областях кукурузу сеют уже в конце апреля или начале мая. В центральной и северной Украине сеять можно в конце мая и в середине июня. Главное – дать время почве прогреться до оптимальной температуры для прорастания всходов.

Кстати, кукуруза любит влажную почву. Так что умеренно дождливая погода пойдет ей на пользу.

Когда следует сажать кукурузу: благоприятные дни

Правильные даты для посадки по посевному календарю

Отдельно рассмотрим два случая: когда лучше сеять кукурузу на рассаду, а когда – в открытую почву.

Следовательно, рассада хорошо уродит, если посадить ее 2-4, 7-10 и 13-14 мая.

В открытый грунт кукурузу можно сажать 22-24 и 30-31 мая, а также 1-3, 5-6, 10-11, 19-20, 26-30 июня.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двух растениях, которые не стоит сажать в огороде, ведь они могут уничтожить весь урожай.

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