Когда следует сажать кукурузу: благоприятные дни

Кукуруза – распространенная культура, которая обычно приносит щедрый урожай. Она неприхотлива в уходе и используется для изготовления корма для животных, этанола, биотоплива. Если говорить о менее глобальном масштабе, то кукуруза, посаженная на грядке, станет отличным основным блюдом или дополнением к салатам.

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В составе зерен кукурузы содержится натрий и калий. Они отвечают за поддержание нормального давления. Кроме того, кукуруза оказывает хорошее влияние на кишечник и репродуктивную систему, она поможет снизить холестерин и оказывает антиоксидантное действие. Так что специалисты советуют весной дополнить грядку несколькими рядками кукурузы. О благоприятных днях для посадки читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда сажать кукурузу

Время посадки кукурузы варьируется в зависимости от погоды и климатических условий. В южных областях кукурузу сеют уже в конце апреля или начале мая. В центральной и северной Украине сеять можно в конце мая и в середине июня. Главное – дать время почве прогреться до оптимальной температуры для прорастания всходов.

Кстати, кукуруза любит влажную почву. Так что умеренно дождливая погода пойдет ей на пользу.

Правильные даты для посадки по посевному календарю

Отдельно рассмотрим два случая: когда лучше сеять кукурузу на рассаду, а когда – в открытую почву.

Следовательно, рассада хорошо уродит, если посадить ее 2-4, 7-10 и 13-14 мая.

В открытый грунт кукурузу можно сажать 22-24 и 30-31 мая, а также 1-3, 5-6, 10-11, 19-20, 26-30 июня.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двух растениях, которые не стоит сажать в огороде, ведь они могут уничтожить весь урожай.

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