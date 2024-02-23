Когда сеют сельдерей на рассаду: три способа вырастить богатый урожай

Сельдерей – вкусный и полезный овощ, выращивание которого приобретает все большую популярность. Основная сложность заключается в том, что он имеет долгий вегетационный период, поэтому требует раннего высева рассады – иначе вырастить сельдерей в нашем климате не получится.

Но как правильно сеять и проращивать растение? OBOZ.UA поинтересовался советами огородников с опытом работы с сельдереем и рассказывает о трех проверенных методах.

Высев в грунт

Как и любое огородное растение, сельдерей хорошо дает всходы в обычной почве. Чтобы растение успешно проросло, возьмите сосуд емкостью 400-500 мл, проделайте несколько отверстий в дни для дренажа и заполните его торфяной смесью так, чтобы сверху оставалось примерно 2 см пространства. Верхний слой разровняйте и слегка утрамбуйте, затем посыпьте его зернышками сельдерея, как солью. Чтобы не залить мелкие семена водой, поливать их лучше методом опрыскивания из пульверизатора. Далее сосуд нужно накрыть пленкой, чтобы создать парниковый эффект и поставить в теплое и светлое место. В идеале – под лампу для рассады, ведь в феврале-марте световой день еще слишком короткий. Оптимальная температура для проращивания сельдерея составляет 20-25 градусов. Периодический полив производится опрыскиванием.

Высев в гидрогель

Гидрогелевые гранулы помогают удерживать достаточный уровень увлажненности в емкости с семенами сельдерея. Поэтому их насыпают на поверхность почвы, чтобы прорастить овощи. Стакан для этого готовят, как в предыдущем методе, только сверху оставляют не 2, а 3-4 см свободного пространства, а саму торфяную смесь слегка поливают, чтобы была влажной. Гидрогель для этого метода следует предварительно замочить в теплой мягкой воде на несколько минут. Достаточно будет одной чайной ложки гранул. Уже скоро они увеличатся в размере и приобретут гелевую консистенцию – две столовые ложки этой субстанции нужно выложить на грунт слоем примерно в 1,5 см. Сверху на гидрогель высевают сельдерей, рассыпая семена так, чтобы между ними оставалось место. Вскоре они прорастут через слой вещества и начнут получать пищу из земли. Стаканчик с семенами тоже нужно накрыть пленкой и поместить в тёплые и светлые условия.

Рулонный метод проращивания

Очень мелкие семена сельдерея хорошо прорастают на мягкой бумаге – туалетной или бумажном полотенце. Чтобы собрать специальный рулон-сверток, вам понадобится немного этого материала и любая водонепроницаемая пленка. Нарежьте оба материала так, чтобы полосы были одинаковой ширины. Чем больше семян вы планируете прорастить, тем длиннее должен быть отрез.

Разложите пленку на ровной поверхности, а сверху постелите на нее бумагу и побрызгайте ее водой, чтобы она слегка размокла и приклеилась к пленке. Далее выложите еще один слой бумаги – именно на нем будут прорастать семена. С помощью влажной зубочистки разместите семена на краю полосы бумаги. Расстояние до среза должно составлять не более 2 мм – через более толстый слой растение не пробьется. Также семена должны находиться в 1,5-2 см друг от друга. Полоску с правильно разложенными семенами заворачивают в рулон и ставят в стакан, на дне которого налито немного воды. Та сторона рулона, где находятся семена, должна быть сверху. Стакан накрывают пленкой и помещают в удобные для проращивания условия. Приблизительно через две недели ростки из такого рулона нужно рассадить по отдельным стаканчикам с грунтом.

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