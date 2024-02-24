Когда сеют редис: как вырастить сочный корнеплод

Редис – одна из первых весенних культур, поэтому посадку следует начинать заранее. Вкусный и полезный овощ станет идеальным дополнением к первым блюдам и салатам. Однако, чтобы собрать щедрый урожай, нужно знать определенные правила выращивания.

Редис богат витаминами, аминокислотами, белковыми веществами, минералами и многими другими полезными соединениями. Как и когда сеять редис – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда начинать сеять редис

Сеять редис можно в несколько этапов. Эта культура имеет короткий вегетационный период и, в зависимости от сорта, от первой всходов до полноценного урожая проходит от 25 до 40 дней. Редис можно сеять ранней весной под агроволокно.

Редис не боится кратковременных морозов, так что опытные огородники сеют его даже в сентябре. А жару овощ совсем не переносит – плоды становятся горькими и твердыми. Аналогичные недостатки могут быть, если весенней редиске не хватило полива и солнца.

Оптимальная температура

Прорастать всходы начинают при температуре +2+3 °C, малые побеги выносят заморозки до -3 °C, а зрелые плоды справятся и с большими заморозками. В целом, оптимальная температура для роста составляет +16 +18 °C.

Правила посадки

Расстояние между посадками должно составлять 8-10 см, а после прореживания между отдельными растениями следует оставлять примерно 4 см. Борозды делают не очень глубокими – 1-2 см. При глубокой посадке корнеплоды могут не сформироваться. После первых всходов редиску следует проредить для качественной завязи. Нужно регулярно пропалывать редис от сорняков, поливать и разрыхлять землю. При необходимости следует защищать редис от вредителей.

В вегетационный период поливать придется даже два раза в день – утром и вечером. При недостатке влаги плоды получаются горькими и пустыми внутри, растение при этом быстро пускает стрелки.

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