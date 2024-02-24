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Когда сеют редис: как вырастить сочный корнеплод

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
120
Когда сеют редис: как вырастить сочный корнеплод

Редис – одна из первых весенних культур, поэтому посадку следует начинать заранее. Вкусный и полезный овощ станет идеальным дополнением к первым блюдам и салатам. Однако, чтобы собрать щедрый урожай, нужно знать определенные правила выращивания.

Редис богат витаминами, аминокислотами, белковыми веществами, минералами и многими другими полезными соединениями. Как и когда сеять редис – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда начинать сеять редис

Сеять редис можно в несколько этапов. Эта культура имеет короткий вегетационный период и, в зависимости от сорта, от первой всходов до полноценного урожая проходит от 25 до 40 дней. Редис можно сеять ранней весной под агроволокно.

Когда сеют редис: как вырастить сочный корнеплод

Редис не боится кратковременных морозов, так что опытные огородники сеют его даже в сентябре. А жару овощ совсем не переносит – плоды становятся горькими и твердыми. Аналогичные недостатки могут быть, если весенней редиске не хватило полива и солнца.

Оптимальная температура

Прорастать всходы начинают при температуре +2+3 °C, малые побеги выносят заморозки до -3 °C, а зрелые плоды справятся и с большими заморозками. В целом, оптимальная температура для роста составляет +16 +18 °C.

Правила посадки

  1. Расстояние между посадками должно составлять 8-10 см, а после прореживания между отдельными растениями следует оставлять примерно 4 см.
  2. Борозды делают не очень глубокими – 1-2 см. При глубокой посадке корнеплоды могут не сформироваться.
  3. После первых всходов редиску следует проредить для качественной завязи.
  4. Нужно регулярно пропалывать редис от сорняков, поливать и разрыхлять землю.
  5. При необходимости следует защищать редис от вредителей.

В вегетационный период поливать придется даже два раза в день – утром и вечером. При недостатке влаги плоды получаются горькими и пустыми внутри, растение при этом быстро пускает стрелки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить редис для вкусного урожая.

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