Когда сеют бархатцы: как правильно это сделать

Бархатцы – это неприхотливые и красивые цветы, которые станут великолепным украшением любого сада или балкона. Их яркие соцветия радуют глаз на протяжении всего лета, а иногда вплоть до заморозков.

О том, когда и как сеять одни из самых популярных цветов в Украине, чтобы получить пышное цветение, рассказали OBOZ.UA.

Бархатцы можно выращивать как рассадой, так и семенами в открытый грунт.

Если вы выбрали первый вариант, то обычно сеять семена начинают в начале апреля. Сперва следует сделать грунтовую смесь, состоящую из торфа, земли, компоста и небольшого количества песка.

Добавьте в емкость немного дренажа, добавьте грунт и немного воды. После этого через три дня можно посадить семена бархатцев, накрыть горшок пленкой и поставить в теплое место.

После того, как появятся первые ростки, пленку надо снять и поставить растение на солнце.

Если вы проживаете в довольно теплом регионе, можно сеять бархатцы сразу в открытый грунт. Это, как правило, делают в конце марта, начале или конце апреля, учитывая погодные условия.

Чтобы получить здоровый цветок и обильное цветение, бархатцы в открытый грунт нужно сеять следующим образом:

Произведите отверстия глубиной до 5 сантиметров на расстоянии около 30-40 см друг от друга;

Разложите по бороздкам семена и присыпьте их 1 см земли;

Полейте водой.

После этого слишком плотные побеги следует прореживать, оставляя между растениями 10 см. Также не забывайте вовремя осуществлять полив, потому что бархатцы плохо воспринимают пересушенную почву.

Если все сделать правильно, то первые маленькие бутоны распустятся уже через несколько месяцев после посева.

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