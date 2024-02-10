Когда нужно пересаживать герань и какие признаки являются 'криком' о помощи

Герань – популярное комнатное растение, которое неприхотливо в уходе. Ее любят за красоту и приятный аромат. Обычно растение пересаживают, по меньшей мере, раз в два года или при необходимости, но бывают случаи, когда растение необходимо пересаживать немедленно.

OBOZ.UA собрал для вас признаки того, что цветок чувствует себя плохо и нуждается в пересадке.

На самом деле герань не очень любит перемены, поэтому пересаживать ее слишком часто не нужно. Однако если вы заметили признаки того, что растение чувствует себя плохо, например, листья вашей герани начинают желтеть и скручиваться или растение перестало расти и развиваться, или из дренажных отверстий торчат корни, следует пересадить его как можно быстрее. Также тревожным сигналом является постоянно влажная почва. Она может свидетельствовать о гниении корневой системы.

Как правильно пересадить герань?

За два часа до пересадки герань следует обильно полить.

Затем выберите горшок, который будет достаточно вместительным, но не слишком просторным и займитесь почвой. Можно купить ее в магазине, где она сразу будет готова к использованию, а можно собрать смесь самостоятельно.

Герани нужна рыхлая и не слишком питательная почва, поэтому смешайте поровну землю, речной песок и перегной или верховой торф. Хорошо перемешайте и обработайте смесь перед пересадкой марганцовкой. Также можно простерилизовать почву в духовке.

После того как все готово, положите на дно горшка дренаж и сфагнум, если он есть, и присыпьте небольшим количеством грунта. Герань осторожно достаньте, не отряхивая ее от земли. При необходимости уберите поврежденные корни, положите растение в новую емкость и добавьте необходимое количество почвы.

Чтобы герань адаптировалась и чувствовала себя хорошо, поставьте горшок на солнце примерно на неделю.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цветы следует посадить уже сейчас, чтобы наслаждаться красотой весной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.