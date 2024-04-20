Когда сеять горох в открытый грунт: инструкция для новичков

Горох – это не только вкусная и питательная пища, но и ценный сидерат, обогащающий почву азотом. Неудивительно, что его выращивают на многих участках.

Его выращивание не требует много усилий. Однако, чтобы получить богатый урожай, важно знать, когда именно следует сеять горох в открытую почву, рассказали ТСН.

Оптимальное время для посева гороха

Горох любит прохладную погоду, но важно не посеять его в открытую почву слишком рано, чтобы не повредить культуру. Эксперты рекомендуют делать это с середины до конца апреля, когда земля уже достаточно прогрелась, на улице еще не слишком жарко, а риск резкого похолодания минимален.

Как сеять горох

Лучше сеять горох на грядки, где в прошлом году росли картофель, капуста, тыква и помидоры или огурцы.

Для растения идеально подойдет хорошо дренированная, плодородная почва с нейтральным или слабокислым pH.

Перед посевом семена следует замочить на несколько часов в воде, а землю хорошо перекопать и разрыхлить, добавляя удобрения.

Лунки семян должны быть глубиной примерно 3 см и между ними должно быть расстояние 8-10 см.

В дальнейшем не забывайте регулярно поливать и при необходимости подпитывать растения азотом и калием, чтобы через 2-3 месяца получить обильный урожай.

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