Что такое ампельные помидоры и как вырастить их дома: советы

Помидоры – это одни из любимых овощей не только огородников, но и всех украинцев. Однако люди, у которых нет дачного участка, как правило, даже летом радуются покупным плодам.

Если у вас есть способность к садоводству, то не стоит себе отказывать в таком удовольствии, как выращивание овощей. Издание Эксперты рассказали о том, что такое ампельные томаты и как их вырастить в домашних условиях.

Ампельные растения – это тонкие, гибкие стебли, которые свисают вниз и подходят для выращивания в горшках и кашпо. Обычно их выращивают только для декоративных качеств, но в последнее время стало популярным сажать таким способом и овощные культуры.

На самом деле так называемых ампельных томатов не существует, но если правильно подобрать сорт со ниспадающими, гибкими, красивыми побегами и может плодоносить в ограниченном пространстве горшка, можно без проблем вырастить "ампельные" помидоры дома.

Сорта комнатных томатов

В специализированных магазинах можно найти карликовые, низкорослые и даже комнатные сорта помидоров. Их без проблем можно выращивать в горшках объемом от 3 литров прямо на кухне, чтобы всегда иметь доступ к свежим овощам.

Комнатный красный

Если сажать этот ранний сорт в горшок или кашпо, растения будут высотой 25-35 см. Во время плодоношения побеги из-за веса помидоров опускаются и очень напоминают ампельное растение.

При правильном уходе в плодных кистях формируется до 10-12 маленьких, но сладких и сочных плодов.

Балконный желтый и балконный красный

Эти гибридные сорта достаточно устойчивы и неприхотливы. Они не нуждаются в пасынковании, сами формируют хорошую крону. В горшках они не вырастут выше 40 см.

Это тоже ранние сорта, поэтому вы сможете долго не ждать, чтобы полакомиться сладкими помидорами с насыщенным ароматом.

Балконное чудо золотое

Этот сорт, как и предыдущие, очень компактный и не вырастет выше 30-35 см. Если правильно ухаживать за растением, то в конце концов вы получите до 5-7 желтых помидоров черри, как отличаются очень мягким и сладким вкусом.

Компактные сорта помидоров

Эти сорта предназначены для выращивания в открытом грунте, но поскольку они компактны и прекрасно будут чувствовать себя в горшках и кашпо, можно выращивать их как ампельные. Им нужны большие горшки (от 5 л), чем комнатным помидорам, но они более разнообразны.

Брисколино F1

Этот сорт по размеру плодов можно отнести к коктейльным. Он отличается обильным плодоношением, удивительно сладким вкусом плодов и пластичностью и гибкостью плодовых кистей. Размер растения в горшке – до 50 см.

Солероссо F1

Этот голландский гибрид достаточно высокорослый, но компактный. Его высота достигает 55-60 см.

Он ранний, неприхотливый, а с одного куста вы будете получать сладкие и мясистые плоды в течение всего лета.

Омния F1

При достаточном объеме грунта на балконе этот сорт произрастает до 60 см высотой. Он отличается красивой плотной листвой, которая прикрывает куст и притеняет плоды. Поэтому растение хорошо выдерживает и прямые солнечные лучи, и жару, и засуху.

Кибиц

Это один из традиционных низкорослых сортов. Он среднеранний и отличается очень красивыми кистями и удлиненными плодами с выраженным кончиком.

Оберег

Желтые плоды этого сорта имеют нежный вкус, тонкую кожуру и сочную мякоть. Кусты вырастают в горшках до 50-60 см. Растение не нуждается в пасынковании и очень хорошо свисает из вазона.

Выращивание ампельных томатов

Выращивание помидоров в горшках дома принципиально ничем не отличается от посадки и ухода за томатами на грядке. Их также можно вырастить рассадным методом, чтобы получить более ранний урожай.

Главное помните, что помидорам нужно большое количество тепла, солнца для хорошего роста и плодоношения. Также не пренебрегайте регулярным поливом и подкормкой. Под ампельные помидоры нужно вносить удобрение не реже 2 раз в месяц.

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