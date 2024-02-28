Когда сеять фацелию: как она помогает увеличить урожай

Уход за огородом не обязательно требует большого количества химикатов. Некоторые процедуры может заменить посев специальных культур, таких как фацелия.

OBOZ.UA поинтересовался у опытных огородников, что это за растение и почему оно так важно? А также приемами, как его можно использовать на своем участке.

Биологически фацелия относится к семейству водолистниковых. Она является медоносным цветком. Также растение используют как кормовую культуру и как зеленое удобрение – так называемый сидерат. Она может обогатить землю азотом и улучшить качество почвы. А еще подавить рост сорняков.

Когда сеять фацелию на сидерат

Эксперты огородничества рекомендуют высевать растение до того, как вы засадите огород овощами или ягодами. В течение нескольких недель фацелия будет насыщать почву питательными элементами, а до того, как она зацветет, ее нужно будет скосить и смешать зеленую часть с верхним слоем земли, чтобы получить максимальную пользу. При таком использовании растение способно заменить органические удобрения – компост, навоз или перегной.

Подобным образом хорошо обрабатывать истощенные участки, ведь земля быстро обогатится необходимым для растений азотом. После удобрения грядок таким сидератом лучше всего растут такие овощи, как огурцы, помидоры, картофель, перец, капуста, баклажаны, тыквы, бобовые культуры и листовая зелень.

Первый посев фацелии рекомендуют проводить сразу после того, как сойдет снег. Она достаточно морозостойка и взойдет, даже если весна будет холодной. Через месяц нужно будет скосить все ростки, разложить их на земле, и вспахать участок. После этого можно начинать высаживать огород.

Таким же образом можно возделывать огород после сбора урожая и осенью. Для высева фацелии ее семена нужно смешать с речным песком и посыпать ею рыхленную землю.

Как правильно сеять фацелию

Чтобы подкормить огород равномерно, растение нужно засевать по определенным стандартам. Так между рядков должно сохраняться расстояние в 45-60 см – фацелия требует достаточно много жизненного пространства. Глубина бороздок при этом должна составлять до 3 см.

На 1 гектар земли потребуется 5-6 кг семян, тогда покрытие растением будет оптимальным. Пока цветок будет расти, участок нужно будет периодически очищать от сорняков и убирать с него листья.

Другие способы использования фацелии

Кроме сидерата цветок выращивают также как декоративное растение. Им украшают сады и клумбы в диком стиле.

А еще ее рекомендуют высевать возле пасеки. Мед из фацелии получается очень вкусный, а нектара для пчел она дает много. Как медонос, растение лучше высаживать в несколько волн с разницей в пару недель, чтобы продлить сезон его цветения и, соответственно, сбора пыльцы для пчел.

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