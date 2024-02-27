Какие цветы посадить в марте: сад будет изобиловать красками до поздней осени

В марте большинство садоводов опасаются высаживать что-то на своем участке, ведь погода в этом месяце еще слишком изменчива, а тепло – неустойчивое. Однако некоторые цветущие растения пора высевать на рассаду именно в марте.

Чтобы узнать больше о таких культурах, OBOZ.UA поинтересовался советами опытных цветоводов. И вот на какие виды они посоветовали обратить внимание.

Алиссум однолетний

Этот приземистый цветок радует цветением вплоть до самых морозов. А значит, это весьма выносливое растение. Выращивать его лучше через рассаду. Первые всходы алиссум дает примерно за 10-12 дней, а в открытом грунте лучше всего приживается во второй половине мая.

Петуния

Цветок способен покрыть вашу клумбу ярким ковром, который не будет терять пышности и яркости до самой осени. Чтобы получить рассаду петунии, ее семена достаточно высыпать на поверхность емкости с грунтом. Прорастут они через неделю-две. В открытую землю цветок можно переносить, как только прекратятся заморозки. Между растениями нужно оставлять 30-35 см пространства.

Вербена

Цветок радует своей неприхотливостью в уходе и тем, что способен цвести вплоть до осенних заморозков. В марте нужно начинать проращивать рассаду вербены, чтобы к маю получить крепкие молодые растения для высадки. Вкапывают в землю их на расстоянии 25-30 см друг от друга, ведь цветам нужно пространство.

Лаванда

На то, чтобы дать первые всходы на рассаду, лаванде нужно примерно две недели. В открытом грунте она будет хорошо чувствовать себя сразу после прекращения заморозков. Но для цветка нужно выбирать солнечный участок, соответственно, и проращивать его придется на хорошо освещенном месте или под лампой.

Флокс однолетний

Первые всходы высеянный флокс дает очень быстро – в пределах одной недели. Но с переносом в открытый грунт придется подождать до конца апреля или даже до мая, когда он уже хорошо и глубоко прогреется. Цветут флоксы с июня и до самых заморозков.

Львиный зев

Для проращивания этих цветов плодородную почву нужно смешать с песком и на эту смесь высеять семена. Приблизительно через 10 дней они прорастут, а через 1,5-2 месяца растение будет готово к пересадке в открытый грунт. Радовать цветением львиный зев будет до ноября.

Клеома

В марте можно начинать выращивать семена клеомы в домашних условиях. Пора переносить ее на клумбу настанет примерно в середине мая. Цветку требуется значительное жизненное пространство, поэтому саженцы размещают на расстоянии 50 см друг от друга.

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