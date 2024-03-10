Когда сажают георгины: советы для цветущего сада

Разнообразие форм, цветов и размеров георгин делает их фаворитами многих садоводов. Это довольно теплолюбивые цветы, поэтому их важно не только выкапывать на зиму, но и не посадить слишком ранней весной.

Чтобы вы могли сохранить растение и не причинить ему вреда, Рrosto Way рассказали, когда и как их нужно высаживать. Следуйте этим советам, чтобы георгины продолжали радовать глаз в течение всего сезона.

Когда можно высаживать георгины

С наступлением весны хочется как можно быстрее окружить себя цветущими растениями, но если высадить георгины слишком рано, пока почва еще холодная, они могут погибнуть. Потому дождитесь, пока земля прогреется хотя бы до 15 градусов тепла, а температура воздуха будет устойчивой.

Обычно цветы начинают высаживать не раньше мая, но все же следует ориентироваться по погоде.

Где и как высадить георгины

Георгины нуждаются в много солнечного света, поэтому для них рекомендуется выбирать хорошо освещенные участки.

Перед посадкой тщательно осмотрите клубни георгин на наличие повреждений и удалите испорченные корневые картофелины. Также разделите узел картофелин на несколько частей, если он слишком велик.

Сажать цветы нужно в отверстия глубиной 10 сантиметров. Вы можете положить картофелину в лунку горизонтально, чтобы наросли мощные корни.

Расстояние между растениями следует подбирать в зависимости от их сорта и размера. Для низкорослых сортов отступайте 30 см, а для очень больших – 80 см.

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