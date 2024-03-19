Когда сажают чеснок весной: что делать, чтобы получить богатый урожай

Чеснок, казалось бы, довольно неприхотливая культура: как только прогреется и подсохнет грунт – можно и сажать. Но опытные огородники знают, что существуют важные нюансы, от которых зависит качество урожая.

Необходимо выбрать оптимальное время посадки и тщательно подготовить грядку. Когда сажают чеснок весной и как получить щедрый урожай – читайте в материале OBOZ.UA.

Как выращивать чеснок

Яровой чеснок выращивают из зубчиков. Следует выбрать качественные, неповрежденные, крупные или средние, твердые зубчики из полноценных головок, имеющих не менее 5 зубцов.

Озимый чеснок весной сажать не стоит, ведь он образует деформированные, мелкозубчатые головки. Мягкий чеснок, выпустивший ростки в амбаре, также не даст качественного результата.

Когда сажать чеснок

Температура почвы – основное условие, на которое обращают внимание при посадке чеснока.

Земля может прогреться до +5 °C. Чеснок будет хорошо укореняться, пока температура не превысит +10 °C. Так что поздних посадок весной следует избегать – иначе вырастут слабые, мелкие, плохо развитые плоды. Обычно оптимальные условия наблюдаются в начале или середине апреля, или даже в конце марта.

Как подготовить чеснок

Опытные огородники советуют устроить чесноку своеобразную стратификацию. За неделю или за месяц до ориентировочной посадки положите чеснок на охлаждение в холодильник.

А перед посадкой чеснок нужно прогреть до комнатной температуры. Специалисты говорят, что прогревание в течение 8-12 часов в батарее или в теплой воде с температурой около +40°C будет способствовать укоренению.

Зубчики нужно сажать, не снимая и не надрезая чешуйки. Лучше выбирать солнечные грядки с достаточной защитой от сквозняков по крайней мере с северной стороны.

Почва подойдет и супесчаная, и суглинок. Главное условие – она должна быть достаточно рыхлой, чтобы пропускать воздух и воду. Если земля плотная, следует заложить дренаж или хотя бы подмешать в грунт песок или компост. На глубину примерно 30 см можно внести зрелую, хорошо ферментированную органику. Относительно минеральных удобрений, достаточно 10-15 г комплексной смеси на 1 кв.м. Подойдет также костная мука или пепел.

Не стоит пренебрегать и правилами севооборота. Чеснок хорошо уродит на грядке после бобовых, зерновых, огурцов, всех пряных трав. Следует избегать прямого соседства с нутом, фасолью, горохом, капустой.

Как сажать чеснок

Нужно сделать неглубокие, до 4 см, строчки с междурядьями в 20-30 см. Слишком сильно углублять чеснок не нужно – слой земли над верхушкой должен быть не больше 2 см. Специалисты советуют раскладывать чеснок через каждые 8 см для средних и 12 см для больших зубчиков. Далее нужно завернуть грядки с чесноком, покрыть мульчей или хотя бы посыпать песком и обильно полить. Пленкой закрывать грядку не нужно – чеснок устойчив к заморозкам, но не к выпреванию.

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