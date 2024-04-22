Когда сажать картошку: идеальные даты по лунному календарю 2024 года

Вскоре начнется лето, а это значит, что пора готовиться к посадке картофеля. Для того чтобы получить обильный урожай следует учитывать не только особенности и потребности культуры, но и положение небесных тел.

Астрологи утверждают, что Луна влияет на рост и развитие растений, поэтому посадка в благоприятные дни может увеличить шансы на получение обильного урожая. Об идеальных днях для посадки картофеля рассказывает OBOZ.UA.

Эксперты отмечают, что картофель нужно сажать в начале или конце лунной фазы. Кроме того, важно, чтобы спутник находился в земных или водных знаках зодиака.

Подготовка посевного материала

Очень важно определить благоприятные даты для посадки картофеля, ведь посевной материал нужно начать подготавливать примерно через месяц.

Сначала следует перебрать клубни и оставить только здоровые плоды среднего размера. Затем разложить их по ящикам в один слой и перенести в теплое, влажное и светлое помещение, где дневная температура не падает ниже 14-16 градусов, а ночная – ниже 6 градусов.

Когда высаживать картошку

Специалисты советуют дождаться, пока среднесуточная температура не будет составлять 8-10 градусов, а почва не прогреется до 7 градусов.

Высаживают картофелины на освещенный земельный участок на глубину не менее 10-12 см.

Посевной календарь на апрель, май и июнь 2024 года.

Если вы подготовили посевной материал заранее, то вы еще успеете усадить его в благоприятные дни апреля, а именно 29-30 числа.

Благоприятные дни в мае : 3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31;

Благоприятные дни в июне : 3-4, 17-19, 22-23, 26-27.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что и когда сажать на огороде в апреле-мае.

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