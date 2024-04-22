УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Когда сажать картошку: идеальные даты по лунному календарю 2024 года

Анна Онищенко
Жизнь
1 минута
237
Когда сажать картошку: идеальные даты по лунному календарю 2024 года

Вскоре начнется лето, а это значит, что пора готовиться к посадке картофеля. Для того чтобы получить обильный урожай следует учитывать не только особенности и потребности культуры, но и положение небесных тел.

Астрологи утверждают, что Луна влияет на рост и развитие растений, поэтому посадка в благоприятные дни может увеличить шансы на получение обильного урожая. Об идеальных днях для посадки картофеля рассказывает OBOZ.UA.

Эксперты отмечают, что картофель нужно сажать в начале или конце лунной фазы. Кроме того, важно, чтобы спутник находился в земных или водных знаках зодиака.

Когда сажать картошку: идеальные даты по лунному календарю 2024 года

Подготовка посевного материала

Очень важно определить благоприятные даты для посадки картофеля, ведь посевной материал нужно начать подготавливать примерно через месяц.

Сначала следует перебрать клубни и оставить только здоровые плоды среднего размера. Затем разложить их по ящикам в один слой и перенести в теплое, влажное и светлое помещение, где дневная температура не падает ниже 14-16 градусов, а ночная – ниже 6 градусов.

Когда высаживать картошку

Специалисты советуют дождаться, пока среднесуточная температура не будет составлять 8-10 градусов, а почва не прогреется до 7 градусов.

Высаживают картофелины на освещенный земельный участок на глубину не менее 10-12 см.

Когда сажать картошку: идеальные даты по лунному календарю 2024 года

Посевной календарь на апрель, май и июнь 2024 года.

Если вы подготовили посевной материал заранее, то вы еще успеете усадить его в благоприятные дни апреля, а именно 29-30 числа.

Благоприятные дни в мае : 3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31;

Благоприятные дни в июне : 3-4, 17-19, 22-23, 26-27.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что и когда сажать на огороде в апреле-мае.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.