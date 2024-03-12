Когда переводят часы на летнее время: как подготовить организм

Перевод часов на летнее время является настоящим стрессом, ведь стрелки смещаются на час вперед и приходится привыкать вставать на час раньше. Однако организм можно к этому подготовить.

OBOZ.UA рассказывает, когда в этом году произойдет переход на летнее время. И что делать, чтобы изменить свой режим с минимальной нагрузкой на здоровье.

Когда переводят часы

Согласно украинскому законодательству, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. Стрелки переводят на 1 час вперед ровно в 3 ночи.

Итак, в этом году смена времени произойдет 31 марта. Если у вас есть механические часы, а также гаджеты, не подключенные к мобильным сетям или интернету, их нужно будет переключить вручную. И желательно сделать это с вечера, чтобы с утра встать уже по новому времени и ничего не напутать. Остальные устройства переведут часы сами и будильник в вашем смартфоне сработает уже по летнему времени.

Как подготовиться к переводу стрелок

Главный совет – начинать перестраивать свой график хотя бы за пару недель. Начните ложиться и вставать на 5-10 минут раньше с шагом в 2-3 дня. Так вы постепенно привыкнете к новому графику и смена времени не станет для вас стрессом.

Но на этом перечень полезных советов, которые помогут подготовить тело, не исчерпывается. Вот что еще советуют врачи:

За несколько дней до перевода стрелок постарайтесь ограничить стрессы и нагрузки в своей жизни. Не засиживайтесь на работе, выберите умеренные тренировки. Позаботьтесь о достаточном отдыхе и хорошем сне.

Интенсивные занятия в спортзале хотя бы частично замените прогулками на открытом воздухе. Солнечный свет и кислород помогут укрепить тело и снять последствия ежедневного стресса.

Подкорректируйте свою диету в более здоровую сторону. Избегайте жирной, острой и тяжелой для пищеварения еды. Хотя бы одну чашку кофе замените чаем или водой. Сократите потребление сладкого. По возможности откажитесь от алкоголя вообще.

Позаботьтесь о гигиене сна. За час до засыпания откажитесь от использования гаджетов, приглушите свет в спальне и проветрите ее. А с утра сразу открывайте шторы, чтобы получить как можно больше утреннего света, который поможет вам легко проснуться.

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