Когда нужно высаживать весенние первоцветы: взойдут сразу, как растает снег

Ничто так не дает ощущение прихода весны, как первоцветы, появляющиеся на клумбе, как только сойдет снег. Но, чтобы обеспечить себе этот волнующий момент, необходимо позаботиться о высадке соответствующих растений еще осенью.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, что именно стоит высадить до холодов, чтобы весной получить пышное цветение раньше всех. И как правильно это сделать, чтобы цветы хорошо прижились и успешно перезимовали.

Что сажать

Многие первоцветы являются луковичными растениями, поэтому им нужно достаточно времени, чтобы укорениться и прижиться на клумбе. К таким цветам относятся подснежник, белоцвет весенний, крокус и дикий тюльпан. Также ранней весной расцветают сон-трава, примула, пролески, печеночница, анемона дубравная. Все их можно выращивать в собственном саду.

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Как правильно высаживать первоцветы

Луковицы первоцветов закладывают в почву, начиная со второй половины сентября. И продолжают весь октябрь, если позволяет погода. При этом важно учесть один простой нюанс: чем меньше луковица, тем раньше надо высадить растение. Такие цветы чувствительны к холодам, поэтому им нужно время, чтобы подготовиться к зиме.

Если же растение имеет крупную луковицу, как нарцисс или тюльпан, торопиться не стоит. Для них идеальным моментом высадки будет время, когда температура почвы снизится до стабильных 6-7 градусов. В таких условиях эти растения при осенней высадке приживаются лучше.

Важная оговорка

Многие первоцветы являются редкими растениями и занесены в различные природоохранные списки. Поэтому покупать их для высадки нужно только у проверенных официальных поставщиков, которые не занимаются браконьерством и разводят их согласно всем правилам. Также важно не покупать букетики первоцветов весной, чтобы сохранить их в природе на будущее.

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