Как обрезать осенью сирень: весной будет вдвое пышнее

Чтобы сирень весной радовала пышным и ароматным цветением следует заблаговременно позаботиться о ней осенью. Правильная обрезка поможет подготовить кусты к зимовке.

С обрезкой веток следует быть осторожными, чтобы не причинить вреда. OBOZREVATEL собрал лучшие советы по осеннему уходу за сиренью.

Когда начинать обрезку

Многие садоводы делают распространенную ошибку – обрезают сирень до первых заморозков. Осенняя обрезка важна для качественной подготовки к длительным морозам. Начинать процедуру нужно только когда куст потеряет листву. Обычно это происходит после первых заморозков, примерно в конце октября или ноябре – в зависимости от погодных условий.

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Как делать обрезку

В первую очередь удалите сухие, больные и поврежденные ветви – именно они обычно заражают весь куст болезнями и вредителями. Поврежденные побеги следует вырезать полностью.

Основное правило состоит в том, чтобы удалить половину или треть длины каждой ветви. Важно также сохранить естественную форму и привлекательный вид куста.

Обрезку производят параллельно к грунту.

Центральную ветвь не нужно сильно обрезать – следует прежде всего сохранить основную структуру куста.

Чем подкормить сирень

Обрезка – это стресс для растения, поэтому следует подпитать сирень после процедуры. Лучшими удобрениями будут калийные и фосфорные смеси.

Опытные садоводы советуют добавить немного удобрений под корень и полить растение. После этого можно прикрыть корневую зону слоем мульчи (например, соломы) – это сохранит оптимальный уровень влажности и будет поддерживать стабильную температуру.

Неправильная обрезка, а также сильное повреждение основного ствола нанесет растению непоправимый вред, поэтому избегайте чрезмерного удаления здоровых ветвей.

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