Когда нужно высаживать перец в открытую почву: секреты богатого урожая

Перец – довольно прихотливая культура. Здоровая и крепкая рассада станет залогом щедрого урожая, однако важно не упустить срок ее высадки на открытые грядки.

Перец лучше растет на легких некислых почвах, но подготовить участок нужно раньше времени. OBOZ.UA рассказывает о правилах выращивания перца.

Когда высаживать перец в почву

После того, как рассада подросла и окрепла, и началась стадия формирования первых бутонов, перец можно высаживать на грядки. Это довольно теплолюбивая культура, поэтому температура воздуха должна установиться на на уровне +15-17°С. Обычно высадка происходит в конце мая.

Где посадить перец

Нужно не забывать о правилах севооборота. Лучше сажать перец на грядке, где в прошлом году росли огурцы, кабачки, лук, морковь, тыквы или сидераты.

А после картофеля, помидоров, баклажанов и перца в почве остается мало питательных веществ, поэтому на этих грядках лучше рассаду перца не высаживать.

Можно предварительно подкормить грядки, во время весенних посадок внося на 1 кв.м 5 кг органики, а осенью после сбора урожая на ту же единицу площади добавляют по 50 г фосфорных и калийных удобрений. В верхний слой грунта на каждый кв.м специалисты рекомендуют внести по 40 г аммиачной селитры.

Как высаживать перец

Нужно сделать ямки на расстоянии 40-50 см друг от друга, при этом между рядами следует соблюдать дистанцию около 60 см. Корневая шейка сеянца должна находиться в уровне с поверхностью земли. Далее следует разложить по одной столовой ложке полноценного минерального удобрения в каждую ямку. В состав должны входить азот, калий и фосфор. Тщательно перемешав удобрение с грунтом, можно приступать к посадке. Вынув перец из емкости для рассады, следует опустить его в ямку. Делать это нужно осторожно, чтобы не разрушить земляной ком. Если вы выращивали рассаду в горшках из торфа, опустите в ямку сеянец прямо с ним. Заполнив ямку землей, нужно обильно полить каждое растение. Полезным будет и торфяное мульчирование. Если ночью температура еще опускается ниже +13°С, рассаде потребуется укрытие.

Не забывайте о своевременном поливе, прополке и разрыхлении участка, подвязывании и подкормке растений.

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