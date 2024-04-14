Как избавиться от пырея на огороде: лучше зарекомендовавшие себя способы

Пирей – это один из самых вредных сорняков, который может нанести значительный ущерб вашему огороду. Он быстро разрастается, высасывая из почвы воду и питательные вещества.

Борьба с сорняками – это не простая задача, но вполне возможная. Agro Market поделился несколькими действенными методами, которые помогут спасти ваш огород от пырея.

Пирей образует ветвящуюся горизонтальную корневую систему на глубине от 5 до 15 см. Если не убрать его сразу, то под землей образуется сплошной корневой ковер, от которого будет невероятно сложно избавиться.

Этот сорняк не только забирает из почвы питательные вещества, но может даже прорасти сквозь корнеплоды и повредить их.

Как избавиться от пырея на огороде

Перекапывание

Механический способ удаления пырея является самым сложным, но наиболее эффективным. Для этого используют виллы. Ими поддевают землю, а потом вручную убирают из нее остатки сорняков и их корней.

Посадка сидератов

Сидераты также называют зеленым удобрением. Это растения, которые быстро набирают зеленую массу, а после скошения обогащают и защищают почву. Вы можете посеять, например, гречку, рожь, рапс, клевер, горох, фасоль и т.д.

Мульчирование

Этот способ хорошо подойдет для случаев, когда перекопка грядок может нанести вред культурам, которые уже на них растут.

Если вы перекроете пырею доступ к солнечному свету с помощью скошенной травы, соломы или агроволокна, он начнет погибать. Однако этот способ будет эффективным только если сорняк разросся не слишком сильно.

Химические средства

На рынке вы можете также найти немало гербицидов, подавляющих корневую систему пырея, действуя через листву.

При использовании агрессивных химикатов важно следовать инструкциям от производителя, а также использовать средства индивидуальной защиты.

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