Когда нужно сеять капусту на рассаду: благоприятные дни в феврале

Чтобы насладиться ранней капустой, ее семена можно сеять на рассаду уже в феврале. Однако важно соблюдать определенные тайминги, соответствующие посевному календарю, и правила, чтобы рассада была качественной, а будущий урожай вкусным и обильным.

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Про то, как правильно подготовить материал для посева, как ухаживать непосредственно за рассадой, а так же про благоприятные даты для посева рассказали ТСН.

Когда и как сеять семена капусты?

Согласно посевному календарю в феврале 2024 года лучшими днями для того, что бы высадить семена капусты будут 11, 12, 15, 19 и 20 числа.

В марте лучше сажать 13, 14, 18, 19 числа, а в апреле – 10, 11, 14. Эти даты стратегически выбраны так, чтобы соответствовать циклу роста растения, обеспечивая своевременный переход от семян к крепким саженцам и, в конечном итоге, к продуктивному урожаю.

Если вы приобрели не заранее подготовленные семена капусты, то перед посадкой их следует обработать и закалить.

Для этого заверните семена в несколько слоев марли и опустите на 20 минут в довольно горячую воду, но не кипяток. Температура не должна превышать 60 градусов. Сразу после дезинфекции положите его на нижнюю полку холодильника. Это делается, чтобы закалить семена и рассада не боялась перепадов температуры.

Как посеять капусту на рассаду?

Для посева лучше использовать емкости с дренажными отверстиями. Сделайте в грунте отверстия глубиной 1 сантиметр на расстоянии 3 сантиметра друг от друга, положите туда семена капусты и присыпьте землей. После этого немного полейте водой, накройте емкость пленкой и поставьте рассаду в теплое место.

Основой успешного выращивания капусты является почва. Хорошую можно как купить, так и подготовить самостоятельно. Для этого за основу возьмите дренированную землю и смешайте с торфом и компостом поровну. Или можно к земле добавить торф и песок в пропорциях 3:1:1.

Так же не забывайте, что для крепкой и здоровой рассады необходимо удобрение.

Как ухаживать за капустной рассадой?

Первые зеленые побеги капусты должны появиться приблизительно через 7-9 дней. После того как это произойдет, снимите пленку и поставьте рассаду в прохладное, но в то же время солнечное место. Температура воздуха должна составлять от +12 до +15 градусов.

Еще через 3 недели следует рассадить капусту в отдельные емкости и убрать слабые саженцы.

Поливайте растения по мере высыхания почвы. После полива можно выставить капусту на проветриваемый балкон, потому что растение любит свежий прохладный воздух.

Уже во второй половине апреля капусту можно начинать высаживать в открытую почву.

Так же не забудьте подумать и про другие виды овощей. Некоторые растения необходимо сеять уже сейчас, что бы в конце весны и в начале лета наслаждаться урожаем с собственного огорода. Среди них баклажаны, томаты, бахчевые культуры, а также зелень и много другого. Просчитайте время высадки рассады в открытую почву, учитывайте свои климатические условия и вас определенно ждет успех.

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