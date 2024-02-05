Как получить урожай огурцов уже в мае: уловки дачников

Огурцы категорически не любят низкие температуры, поэтому, как правило, их посев проводят с середины апреля до середины мая. Сам урожай можно собирать где-то с середины июля до сентября. Однако полакомиться блюдами со свежим домашним огурцом обычно хочется как можно раньше.

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К счастью есть способ вырастить ранние огурцы и собрать урожай еще в начале лета или даже в мае. О том, какие особенности растения стоит учитывать, чтобы получить хороший результат, рассказали Зелена садиба.

Прежде чем начинать выращивать ранние огурцы нужно определиться с тем, какие семена подойдут для этого лучше всего. Сейчас существует много сортов с повышенной морозостойкостью.

Однако если для открытого грунта можно брать любой сорт, который будет отвечать имеющимся погодным условиям, для теплиц рекомендуют партенокарпические или самоопыляющиеся сорта, а также гибриды.

Где посеять ранние огурцы?

Из-за того, что огурцы не переносят низкие температуры, не стоит сеять их в холодный открытый грунт. Температурные перепады и весенние заморозки могут пагубно повлиять на растения, поэтому лучше сеять семена в теплом помещении на солнечной стороне. В таком случае примерно через неделю появятся первые огуречные побеги.

Эксперты рекомендуют сеять по одному семяни, например, в пустой лоток из-под яиц, чтобы в дальнейшем не пришлось делать прореживание. Когда рассада перерастет яичную упаковку, осторожно, вместе с землей, пересадите растения в небольшие горшки.

Чтобы саженцы лучше перенесли пересадку в открытую почву, их можно закалять. Для этого достаточно на несколько часов выставить горшки на улицу или в теплицу в солнечный день.

Как высаживать молодые саженцы огурцов?

К высадке в грунт рассада будет готова через 4-5 недель с момента посева, когда вы увидите, что над двумя первыми листиками появится два полноценных листа.

Поскольку процесс пересадки происходит где-то в начале мая, когда погода недостаточно стабильна, посадите огурцы в теплицу или парник.

Если погода теплая, а ночью температура не опускается ниже +5°C, то можно высаживать саженцы сразу в открытый грунт. Но перед этим его нужно подготовить.

Как подготовить почву для посадки рассады?

Перед посадкой почвы необходимо прогреться. Чтобы ускорить этот процесс, вы можете перекопать его не разрыхляя в начале весны.

За две недели перед высадкой огурцов следует подкормить грядку любым удобрением для выращивания овощей. Через неделю после этого нужно разрыхлить почву и ежедневно поливать ее горячей водой. Каждый раз после полива накрывайте грядку темной пленкой. Земля должна прогреться до +15°C.

Как ухаживать за саженцами огурцов?

Чтобы избежать горького вкуса и обеспечить правильное развитие плодов, следует следить за тем, чтобы почва всегда была равномерно влажной. А в сухую погоду огурцы нужно поливать ежедневно небольшим количеством воды.

Также не позволяйте огурцам вырасти слишком большими. Срывайте их вовремя, чтобы получить наилучший вкус.

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