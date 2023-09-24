Когда нужно сажать малину: оптимальный вариант

Сентябрь и октябрь – это лучший период для посадки малины. Корни смогут хорошо окрепнуть до первых заморозков и растение даст уже хороший урожай в следующем году.

Но перед посадкой нужно правильно подготовить почву и создать благоприятные условия для выращивания саженца. OBOZREVATEL собрал действенные советы, которые помогут с этим справиться.

Перед тем как сажать малину, нужно определить, готовы ли к этому саженцы. На корнях должны появиться почки. Ранние сорта кустов можете сажать в начале сентября, а поздние – в конце месяца в начале октября. Все зависит от погодных условий. Лучше успеть высадить малину за 15-20 дней до первых заморозков.

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Также следует правильно выбрать участок. Культуру не рекомендовано сажать после земляники, потому что земля уже истощена и растение не сможет нормально развиваться.

Почва должна быть супесчаного или суглинистого типа. Если участок имеет повышенную кислотность, то следует подпитать его известью. Это наполнит землю фосфором и азотом.

За два дня до посадки поставьте саженцы малины в ведро воды. Затем обрежьте поврежденные или сухие стебли. Есть разные методы высадки растения.

Кустовой

Если у вас есть немного места для малины, то этот способ подойдет вам. Каждый куст нужно сажать в отдельную ямку. При этом интервал между растениями должен быть 0,7-0,9 метра, а между грядками – 1,2-2 метра.

В каждую ямку внесите компост или перегной. Перемешайте удобрения с землей, погрузите туда саженец и засыпьте землей. Полейте малину примерно 5 л воды.

Ленточный

Этот метод предполагает выкапывание траншей, а не ям. Между рядами оставьте 2-2,5 метра, а траншея должна быть 40 сантиметров в глубину. Внесите в землю удобрения и высаживайте кусты малины на расстоянии 30-70 сантиметров друг от друга.

Сразу после высадки кусты нужно подрезать. Это поможет им лучше развиваться. Чтобы уберечь растение от заморозков, нужно разбросать мульчу вокруг кустов. Вы можете использовать сено, перегной, опилки или измельченные стебли кукурузы или подсолнуха. Такой слой должен быть не менее 5 сантиметров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как нужно обрезать малину осенью, чтобы собрать обильный урожай в следующем году.

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