Как надо обрезать малину осенью: многие ошибаются

Осенняя обрезка плодовых растений – это важный этап в подготовке к заморозкам. Необходимо омолодить кусты малины, избавившись от больных и поврежденных веточек, чтобы получить обильный урожай в следующем сезоне.

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Большинство хозяев допускают ошибки при обрезке, что приводит к гибели растения. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Малину необходимо обрезать в первой половине осени, чтобы удалить лишние ростки, которые препятствуют развитию саженца и забирают питательные вещества из почвы.

Сначала необходимо осмотреть куст, чтобы определить, где появились новые веточки. Однолетние ростки имеют сизо-зеленый цвет и покрыты тонкими, маленькими шипами. Двухлетние ветви имеют грубую коричневую кору и разветвления в верхней части.

Чтобы приступить к обрезке, выберите острый садовый инструмент, это может быть секатор или ножницы.

Далее удалите сухие, поврежденные и больные ветки, обрезая их с самого низа, не оставляя пней. Потому что там могут появиться вредители и бактерии.

Расстояние между стеблями должно быть 10-15 см. Это нужно для того, чтобы солнечные лучи равномерно попадали на весь куст, потому что тень сдерживает развитие саженца.

Лучше делать такую процедуру в солнечный сухой день, чтобы на свежие срезы не попала влага. Это может привести к гниению ростков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем подкормить малину осенью, чтобы урожай был обильным.

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