Когда нужно сажать лук: как подготовить почву для лучшего урожая

Лук – овощ, который дает несколько разных урожаев. Еще с весны можно начать собирать листья для салатов и супов, а осенью растение дает луковицы – ценный источник витаминов. Но чтобы получить хороший урожай, необходимо вовремя посадить лук.

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OBOZREVATEL рассказывает, когда правильно сажать лук. И как за ним ухаживать.

Когда и как высаживать лук

В открытую почву овощ необходимо переносить, когда заканчиваются ночные заморозки. Обычно это происходит до начала апреля. Под грядку нужно выбрать участок огорода, хорошо освещаемый солнцем – лук любит тепло и свет. Хорошо будет, если перед этим здесь росли картофель, помидоры или дыня. Если из года в год сажать лук на одном месте, это может истощить почву.

Чтобы подготовить землю, ее нужно перекопать и удобрить навозом или компостом из расчета 5 кг на 1 кв. м. Также можно внести калиевые или фосфорные удобрения в пропорции 30 г на 1 кв. м.

Как подготовить луковицы к высадке

Чтобы севок лука "проснулся", его рекомендуется на ночь оставить в теплом месте. А чтобы защитить будущий урожай от болезней, луковички советуют на 30 минут погрузить в розовый раствор марганцовки. После такого замачивания посевной материал нужно высушить.

При посеве лука также важно учесть сроки созревания выбранного сорта. Ориентироваться можно на следующие показатели:

репчатый лук - 90-100 дней;

среднеспелый — 100-120 дней;

поздний - более 120 дней;

фиолетовый - 100-120 дней;

Как высаживать лук

Сажать овощ в открытый грунт и в горшок на подоконнике нужно несколько разным способом. Для огорода необходимо сделать лунки глубиной 2-3 см на расстоянии 10 см друг от друга. В одну лунку сажается одна луковица. При этом ее нужно слегка вдавить в землю. Сверху севок засыпают слоем земли 1-2 см толщиной. Всходы должны появиться уже через 1-2 недели – скорость прорастания зависит от того, насколько теплой будет погода.

В домашних условиях вырастить зеленый лук можно, погрузив овощ корешками в стакан с водой. Также можно на небольшую глубину врыть его в землю так, чтобы большая часть луковицы была на поверхности. При выращивании в почве овощ нужно поливать небольшим количеством воды раз в несколько дней.

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