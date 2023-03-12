Как сажать лук, чтобы не было стрелок: советы для дачников

Высев лука весной требует особого внимания. От того, как вы заложите его в землю, зависит, пойдет ли он в стрелку, что нежелательно.

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OBOZREVATEL рассказывает, что сделать, чтобы этого избежать. Чтобы на момент, когда придет время высевать овощ в грунт, а это можно будет делать, когда закончатся ночные заморозки, вы были полностью готовы.

Как подготовить материал к севу

Переберите севок, оставив только пригодный для прорастания, выложите луковички в деревянный или картонный ящик и поставьте просушиваться на неделю в теплое место. Оптимальная температура для этого составляет 25 градусов. Считается, что луковицы диаметром 3 см и больше пойдут в стрелку в любом случае.

Перед самым посевом замочите луковицы в соленом растворе. Это защитит их от загнивания и стимулирует корнеобразование. Для этого возьмите достаточное количество воды комнатной температуры и добавьте в нее поваренную соль из расчета 1 столовая ложка на литр. В этом растворе посевной материал должен полежать 3 часа.

Следующее замачивание должно произойти в розовом растворе марганцовки. Для этого посевной лук следует промыть от соли, а затем поместить в раствор на 2 часа. Это предотвратит развитие бактериального заражения. После этого луковицы нужно промыть под струей воды и дать стечь с них лишней влаге.

Как правильно высаживать лук в грунт

Когда земля прогреется до +20 градусов, ее можно считать готовой для сева. Перед тем как опустить в нее луковицы, нужно выкопать ленточные углубления на расстоянии 15 см друг от друга, полить эти углубления водой, поместить в них обработанные луковицы на расстоянии примерно 5-7 см друг от друга и закрыть землей, чтобы они покрывали посевной материал. примерно на 2 см от верхнего края.

Далее следите за тем, чтобы земля, в которой прорастает лук, была в достаточной степени полита. Именно из-за нехватки влаги растение начинает выгонять стрелку. Регулярный полив следует продолжать, пока наращивается зеленая масса.

После полива почву желательно разрыхлять, чтобы в корни проникал воздух. Ведь нехватка кислорода – вторая причина появления стрелок. В таком случае и сами луковицы и зеленая часть овоща будут лучшего качества.

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