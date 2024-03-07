Когда нужно сажать лаванду: какие есть виды и особенности ухода

В последние годы все большую популярность среди украинских садоводов набирает лаванда. Это растение хорошо приживается в нашем климате, очень красиво цветет и может приносить дополнительную пользу, если его собрать и высушить. Но сложно ли выращивать лаванду?

Опытные любители цветоводства говорят, что нет – это относительно неприхотливое растение, с которым справится даже новичок. OBOZ.UA поинтересовался, что нужно сделать, чтобы завести на своем участке яркую клумбу с лавандой.

Какая бывает лаванда

Наиболее распространенным цветом цветов этого растения является фиолетовый. Даже оттенок этот получил название "лавандовый". Но можно найти сорта с синими, розовыми и даже белыми цветами. Они отлично уживаются рядом и создают прекрасные композиции на клумбе.

По внешним признакам само растение делят на два типа – английский и французский. Вот в чем состоят их основные отличия:

Английская лаванда – узкие листочки и удлиненные колосовидные соцветия. Именно ее чаще всего используют в ландшафтном дизайне, ведь уход за ней облегчает зимостойкость растения. Английскую лаванду не нужно выкапывать на зиму.

Французская лаванда – листочки этого вида более широкие, а соцветия короче. Растение значительно более чувствительно к зимним морозам, поэтому с наступлением холодов кусты нужно переносить в тепло. Зато французскую лаванду можно выращивать как комнатную зелень – в горшках.

Какое место выбрать под лаванду

Лаванда любит солнце, поэтому для нее лучше выбирать незатененные участки. В полузатененном месте она будет цвести хуже и будет выглядеть не так пышно.

Лучшим грунтом для растения станет супесчаный нейтральный, суглинки подходят хуже. В любом случае земля должна быть хорошо дренирована и подпитана органикой. Перед высадкой кислые грунты следует нейтрализовать, например с помощью известкового раствора.

Сильно увлажненные участки лаванде не подходят – корни растения могут загнить. Поэтому следует избегать высадки на заболоченных участках и в местах, куда близко подходят грунтовые воды.

Когда высаживать лаванду

Лучше всего вкапывать растение в землю ранней весной – как только прекратятся ночные заморозки. Также можно в сентябре, чтобы цветок успел прижиться. Выбирать место нужно сразу правильно, ведь лаванда плохо переносит пересадку. Не забудьте ознакомиться с характеристиками выбранного сорта – подходит ли он для вашего климата.

Перед высадкой корни лаванды замачивают в воде на 30 минут. Глубина и ширина ямки под растение должны составлять примерно 30 см. В нее вкапывают кустик, а затем обильно его поливают. Лучше всего оставлять между рядами лаванды 30 см, если вы выбрали низкорослый сорт, и 1-1,5 метра для высокорослых.

Как продлить цветение лаванды

Сезон цветения у растения приходится на период с июня по ноябрь и длится несколько недель. Чтобы его продлить, можно воспользоваться двумя лайфхаками. Ландшафтные дизайнеры часто после первого цветения срезают верхушки растения. Через 3-4 недели она зацветает снова, хотя и цветет не так обильно. Второй способ более трудоемкий – нужно регулярно проходить по грядке и снимать отдельные отцветшие цветочки. В таком случае растение будет радовать цветами непрерывно весь сезон.

Как ухаживать за лавандой

Соблюдайте умеренный, но регулярный полив. Лаванду не нужно заливать, но и засухи она не любит. Когда земля вокруг куста начнет пересыхать, пора вносить воду.

Цветок требует своевременной прополки от сорняков, чтобы он имел хорошую циркуляцию воздуха и корневое питание. Также важно разрыхлять почву вокруг кустов.

Лаванде хорошо подходит мульчирование. В качестве мульчи можно использовать органику – перегной, листья, солому, скошенную траву, компост, и выкладывать ее слоем примерно в 10 см. Но прикорневую зону все же следует оставлять свободной для доступа воздуха и солнца.

После цветения и перед наступлением холодов лаванду обрезают. Третью обрезку можно проводить весной. Срезать нужно стебли на 2 см ниже соцветий.

Весной растение лучше подпитывать азотными удобрениями, а в период формирования бутонов – комплексными минеральными удобрениями для цветущих растений. Осенью подкормку лаванды прекращают.

На зиму растение укрывают, чтобы защитить от морозов и снега. В зонах мягкой зимой этот этап можно пропустить.

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