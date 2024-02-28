Какие многолетники цветут все лето: самые яркие варианты для сада

Планируя весной свой сад, мы хотим, чтобы он цвел максимально обильно и при этом требовал минимума усилий по уходу. На помощь здесь должны прийти многолетники, которые можно высадить один раз и не возиться с рассадой каждую весну.

При этом некоторые многолетники имеют достаточно длинный сезон цветения, что является дополнительным преимуществом. OBOZ.UA собрал список таких растений, которые очень украсят сад и будут радовать многие годы.

Гвоздика травянка

Серебристые или темно-зеленые узкие листья приземистого растения хорошо укладываются в декоративные композиции. Цветет гвоздика травянка очень ярко, а сезон ее цветения длится все лето – с июня по сентябрь.

Армерия приморская

Цветок прекрасно смотрится на альпийских горках и процветает на легких почвах. Соцветия армерии имеют ярко-розовый цвет и тонкий аромат. Цвести растение начинается в конце весны и продолжает выпускать новые бутоны вплоть до первых холодов.

Мшанка

Как и мох, этот цветок быстро и плотно покрывает землю настоящим ковром зелени. На нем все лето с середины июня распускаются хрупкие белые звездочки цветов.

Энотера кустарниковая

Цветущий куст распускается в вечернее время и радует в сумерках яркими лимонно-желтыми цветами. Зацветать он начинает в мае, если теплая погода, и не перестает выпускать новые бутоны до конца августа. Одно из ключевых преимуществ растения – его исключительная морозостойкость.

Флокс метельчатый

Растение любят поклонники пестроты в саду, ведь его соцветия бывают совершенно разных оттенков – от белого, до сиреневого. При этом они еще и очень приятно пахнут. Различные сорта флоксов цветут в разное время. Правильно собранная комбинация будет радовать цветами с мая по октябрь.

Клематис

Цветущая лиана способна, как плестись по опорам, так и укрывать почву. Ее можно выращивать и на клумбах и в контейнерах. Цветы у клематиса различаются по размеру в зависимости от сорта. А зацветает он во время первой жары и продолжает распускаться до середины осени.

Гелиопсис

Больше эти цветы напоминают миниатюрные подсолнечники. Они бывают как средней высоты, так и почти двухметровыми. С простыми и махровыми лепестками. А цветут гелиопсисы от первого и до последнего летнего тепла, которое сейчас может приходиться даже на октябрь.

Традесканция виргинская

Это растение кажется даже экзотическим благодаря удлиненным ланцетным листьям. Высота куста традесканции виргинской составляет до 60 см, а цветы имеют окраску пурпурных оттенков. Она радует цветением все лето, а некоторые сорта способны выпускать цветки даже до первых морозов.

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