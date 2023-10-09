Когда нужно сажать гиацинты: как защитить от холода

Гиацинты – это красивые и ароматные цветы, которые украшают наш двор ранней весной. Поэтому сажать их нужно в сентябре или начале октября, главное успеть до первых заморозков.

Ориентировочно выбирайте период за 3-4 недели до смены погодных условий, но помните, что слишком ранняя посадка может негативно повлиять на цветение растения. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут правильно посадить гиацинты и защитить их от холода.

Место

Гиацинт нуждается в ежегодной смене участка, так как это влияет на его цветение. Землю нужно тоже подготовить. Перекопайте почву и разрыхлите ее песком с торфом.

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Гиацинты

Луковицы гиацинтов должны быть размером 4-6 сантиметров без повреждений. Мелких луковиц лучше избегать, потому что они не обеспечат обильного цветения. Перед посадкой замочите их в растворе марганцовки или фунгицида на три минуты.

Грядки

Расстояние между грядками должно быть не менее 25 сантиметров, а глубина зависит от размера луковицы. Соблюдайте расстояние между гиацинтами 15 сантиметров. Также вы можете положить на дно песок и пепел, чтобы защитить цветы от болезней и вредителей.

Луковицам нужен месяц, чтобы хорошо укорениться в земле. Поэтому если вы посадите гиацинты поздно, нужно защитить их от заморозков, чтобы создать благоприятные условия для развития.

Для этого сделайте укрытие для цветов. Используйте сухие листья, солому или агротекстиль. Сверху прикройте растение пленкой, чтобы защитить его от чрезмерных осадков и резких изменений температуры. Этого будет достаточно для правильного и безопасного утепления.

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