Когда нужно посадить кабачки, чтобы получить хороший урожай: благоприятные дни в марте и апреле

Кабачки не считаются огородной культурой, которую трудно проращивать. Однако и их следует проращивать рассадным методом, если вы хотите получить ранний урожай этих овощей.

Как это правильно сделать и когда нужно высаживать молодые растения в открытую почву, OBOZ.UA узнал у экспертов по огородничеству. Вот какие советы они дали.

Сажайте по лунному календарю

Специалисты по огородничеству говорят, что высадка по лунному календарю дает хорошие результаты. Растения быстро прорастают и хорошо приживаются.

В марте удачными днями для посева рассады будут 1-6, 13, 14, 17-19 и 26-31 числа. Именно для кабачков удачные даты – это 13-19 марта.

В апреле общие удачные даты для засева рассады это 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23 и 25-30 число. А кабачки оптимально будет закладывать в землю 10-15 числа.

Правильно сейте семена

Поскольку семена кабачков имеют очень жесткую оболочку, эксперты рекомендуют замачивать их перед посевом. Для этого их нужно уложить на 3 часа в теплую воду. Особенно так стоит поступать с семенами, которые вы собрали сами, а не приобрели в готовом виде.

Кабачки любят легкий субстрат, который на 2 части состоит из торфа и на 1 – из песка. Улучшить его можно с помощью небольшого количества перегноя и золы. Лучше всего закладывать по два семечка в отдельный стаканчик, чтобы затем оставить более сильный росток.

Если вы хотите проращивать кабачки в большом ящике, в таком случае высевайте семена в борозды 3 см в глубину и закладывайте семечки на расстоянии примерно 10 см. В любом случае накройте емкость с семенами пленкой, чтобы создать парниковый эффект, и не снимайте ее до появления. первых листьев – примерно 3-5 дней при нормальных условиях. Поливать рассаду кабачков нужно каждые 4-5 дней до высадки в открытый грунт.

Когда кабачки переносят на огород

Для того чтобы полностью вырасти и окрепнуть, молодым растениям нужно примерно 25 дней. При этом важно не выдерживать кабачки слишком долго, потому что если корневая система рассады отрастет слишком сильно, при пересадке вы ее скорее повредите, что плохо скажется на состоянии всего растения и урожае.

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