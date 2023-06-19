Когда нужно поливать садовые и комнатные цветы летом, чтобы лучше росли: советы

Правильно выбранный режим полива – залог долгого цветения садовых и комнатных цветов. Лучшее время для полива растений – утро, хотя в качестве альтернативы можно выбрать вечерние часы. Но имейте в виду, что потребности растений отличаются, и ежедневный полив может потребоваться только растениям в горшках или в подвесных вазонах при жаркой и солнечной погоде.

Видео дня

Переувлажнение может привести к появлению грибка и ряда других заболеваний. Эксперты издания Homes and Gardens рассказали, когда нужно поливать растения, чтобы оптимизировать их рост.

Когда поливать растения во дворе

Утро – идеальное время для полива летом.

"Чтобы растения оставались здоровыми, лучшее время для полива сада – это утро. В таком случае цветы будут иметь запас воды для использования в течение дня, что в свою очередь будет предотвращать пересыхание", – подчеркнула Саманта Ричардс, эксперт Gazeboshop.

"Таким образом вы даете почве наилучшие шансы на увлажнение, поскольку утренняя прохлада позволяет воде стекать в корневую систему, прежде чем испариться", – добавил Том Хилтон, специалист по гидропонике National Greenhouse.

Если утром нет возможности тратить время на полив растений, сделайте это вечером. Более прохладные условия обеспечивают меньшее испарение воды. Основной минус ночного полива заключается в том, что влажные листья и почва создают условия для появления плесени.

Чрезмерная влажность также стимулирует активность улиток и слизней. А дневной полив ускоряет процесс испарения и высыхания почвы.

Полив растений в подвесных горшках

Растения в горшках и растения в подвесных корзинках могут потребовать полива дважды в день, когда температура поднимается выше +29ºC. Такие цветы увлажнять стоит утром и вечером.

Когда поливать комнатные растения

Основное правило для комнатных растений такое же, как и для приусадебных.

"Лучшее время для полива – раннее утро, особенно в жаркие летние месяцы. Это не только предотвращает чрезмерное испарение, но и дает листьям и стеблям достаточно времени для высыхания, снижая риск грибковых инфекций", – отметила садовница Шарлотта Бейли из Oh So Garden.

Ночной полив допустим в теплые месяцы, однако в прохладную погоду вода станет застаиваться, что приведет к заболачиванию.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем подлить розы, чтобы пышно цвели все лето.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.