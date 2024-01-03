Когда нужно пересаживать цикламен: как правильно это делать, чтобы не навредить

Цикламен – одно из тех комнатных растений, которые дарят ощущение лета среди зимы, ведь именно на холодные месяцы приходится период его цветения. И цветы он выпускает до 8 недель и даже больше. Но, чтобы обеспечить своевременное развитие бутонов, за цветком нужно соответствующим образом ухаживать.

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В частности важно вовремя пересаживать цикламен, ведь в тесном горшке он может не получать достаточно пищи для поддержания цветения. Поэтому OBOZ.UA поинтересовался советами экспертов, как правильно обеспечить цветку комфортные условия и как пересадить его без лишнего стресса.

Как ухаживать за цикламеном во время цветения

Корень цветка представляет собой клубнелуковицу – это короткий утолщенный стебель, в котором он запасает влагу и питательные вещества. Эта способность упрощает уход за растением – оно хорошо переносит пропущенный полив либо несвоевременное внесение удобрений. Но все же во время цветения важно тщательно заботиться о цикламене. Следите, чтобы земля была постоянно увлажненной, но не мокрой. Для этого хорошо подойдет полив цветка через поддон. Также удобряйте почву соответствующими веществами раз в две недели. Не забывайте вовремя снимать с цветка пожелтевшие листья и увядшие цветки.

Чтобы оттенок цветов был ярче, а цветение дольше, обеспечьте цикламену зимой яркий непрямой свет. И избегайте попадания воды на листья во время полива – это может привести к загниванию растения. По той же причине цикламены лучше не опрыскивать, а держать в поддоне с водой таким образом, чтобы горшок стоял выше уровня воды, а влага испарялась в атмосферу вокруг цветка.

Как правильно пересаживать цикламен

Обычно растение перемещают в новый горшок раз в два года. Почвосмесь для цикламена можно выбирать готовую – универсальную или для цветущих растений. А вот горшок должен быть на 2-3 сантиметра больше в диаметре, чем предыдущий. Это позволит цветку укрепить свою корневую систему, но при этом не заставит его вкладывать слишком много усилий в этот процесс.

Пересаживать цветы в период цветения нельзя, потому дождитесь, когда растение отцветет. А еще лучше отложите процедуру на летние месяцы, когда цикламены находятся в покое.

Чтобы переместить растение в новый горшок, аккуратно достаньте его из старого и отряхните с корней остатки почвы. Промывать клубнелуковицу не нужно, это может сильно повредить. Засыпьте в новый горшок пласт дренажа и свежую землю на 2-3 сантиметра, после чего поместите в него цикламен. Постепенно добавляйте понемногу землю, пока цветок не зафиксируется. Но при этом верхняя часть его клубнелуковицы должна все же находиться немного выше уровня почвы в горшке – полностью закапывать ее не надо.

Пересаженное растение поставьте в затененное место без сквозняков и до конца лета не поливайте или поливайте очень редко. Подкармливать цикламен в этот период тоже не нужно. Регулярный полив и внесение удобрений начните с сентября. Растение быстро выйдет из покоя и начнет выпускать новые побеги, а под зиму обильно зацветет.

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