Какие цветы следует посадить уже сейчас, чтобы наслаждаться красотой весной

Весна – это период возрождения и цветения, поэтому наверняка хочется видеть красоту и в своем саду. Однако если вы думаете начать садоводство сейчас и видеть результат уже весной, важно знать, какие растения можно сажать зимой, а какие не стоит.

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Поэтому эксперты издания Еxpress подготовили подборку луковиц цветов, которые можно и даже нужно сажать в феврале.

Лилии

Луковицы лилий довольно выносливы, поэтому их можно сажать даже в холодное время года. Однако помните, что этим цветам нужна богатая, хорошо дренированная почва, а также солнечные лучи. Посадите их в солнечном месте в саду на глубину от 15 до 20 сантиметров и ждите невероятной красоты.

Лиатрис

Лиатрис имеет оригинальный внешний вид, поэтому сможет украсить любой сад. Так же как и лилия, это растение любит дренированную почву и свет, но сажать луковичку нужно уже на 5 сантиметров.

Кроме того, эксперты отмечают, что благодаря уникальному запаху цветка в вашем саду можно будет увидеть больше бабочек и пчел.

Тюльпаны

Обычно тюльпаны высаживают осенью, но, по словам экспертов, они все еще будут хорошо цвести, если посадить их сейчас.

В случае тюльпанов дренированная почва и солнечные лучи – это также залог успеха.

Нарциссы

С нарциссами схожая ситуация. Их лучше сажать осенью, однако если высадить их в феврале, они также будут прекрасно цвести. Главное перед тем, как положить луковицы в землю, разрыхлите почву и добавьте немного удобрений.

Эвкомис

Луковицы эвкомиса, как правило, сажают весной. Однако эксперты говорят, что еще не рано начинать высаживать их в горшки. В открытый грунт растение можно будет высадить, когда пройдут все заморозки.

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