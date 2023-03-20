Когда нужно обрабатывать деревья: чем побрызгать для лучшего плодородия

Первое весеннее тепло пробуждает не только садовые деревья, но и вредителей, которые могут помешать хорошему урожаю. Именно поэтому сейчас самое время задуматься о том, как защитить растения в саду от всех возможных проблем.

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OBOZREVATEL рассказывает, как правильно обработать сад, чтобы уберечь его от вредителей. И какие средства для этого следует выбирать.

Как выбрать правильное время для опрыскивания

Чтобы нанесение защитного средства было эффективным и при этом безопасным, нужно дождаться, когда пройдут заморозки, но на деревьях еще не будет завязи. То есть время в конце апреля и начале мая, когда распускаются листья и растения цветут, оптимально.

Важно выбирать бездождевой период. Ведь осадки смоют с растения средство и придется повторять обработку. А в таком случае можно упустить момент.

Обрабатывать надо все виды садовых деревьев: и плодовые, и декоративные, и листопадные. Они все страдают от вредителей и могут заражать друг друга.

Как опрыскивать деревья

В первую очередь, важно определиться со средством. Можно воспользоваться универсальным средством, чтобы максимально защитить растения, или выбрать специальное опрыскивание против конкретного вида вредителей, если они будут замечены в саду.

Раствор можно приобрести готовый или сделать его самостоятельно. В любом случае, для обработки потребуется опрыскиватель. Деревья нужно будет обрабатывать от коры до листьев.

При опрыскивании сада важно воспользоваться защитной одеждой, а также средствами защиты дыхательных путей и глаз. Химикаты от вредителей могут вызвать раздражение, поэтому важно предотвращать их попадание на тело.

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