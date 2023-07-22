Когда нужно копать чеснок: как понять, что уже созрел

Чеснок – это неприхотливая культура, которую обычно сажают весной или осенью. Чтобы не повредить урожай при сборе, нужно знать, как правильно это делать.

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Внешний вид растения подскажет вам, когда плоды созрели и готовы к выкапыванию. OBOZREVATEL поможет разобраться в этом.

О том, что озимый чеснок уже можно выкапывать, покажут нижние перья. Они должны быть сухими, а верхние листья становятся желтыми. Также обратите внимание на корни чеснока, если они светло-серого цвета и засыхают, а чешуйки фиолетового или белого цвета, то это время для сбора урожая.

Озимый чеснок сажают осенью и выкапывают с середины июля до конца августа.

Яровой чеснок больше не растет после созревания, листья и стрелки ложатся на землю. Такой вид чеснока сажают весной и его можно выкапывать со второй половины августа до середины сентября.

Если вы хотите собрать урожай через 7-10 дней, то следует прекратить поливать саженцы, чтобы не повредить их. Также копать их лучше в сухую погоду утром или вечером, потому что днем солнце может пересушить плоды.

Затем оставьте чеснок на неделю в проветриваемом помещении. Он должен хорошо высохнуть. Потом переместите урожай в темное место для хранения.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно хранить чеснок, чтобы он не засох и дольше оставался в хорошем состоянии.

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