Не в холодильнике: как правильно хранить чеснок, чтобы он не засох

Чеснок является незаменимым ингредиентом в приготовлении блюд, придавая им пикантность и яркий вкус. Но неправильное хранение быстро портит овощ.

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Следуя нескольким правилам, можно дольше хранить чеснок в хорошем состоянии. OBOZREVATEL собрал простые советы, которые помогут в этом.

Самая распространенная ошибка, которой допускаются хозяйки – кладут чеснок в холодильник. Так только ускорится процесс порчи продукта. Лучше поместите овощи в прохладное, темное и сухое место. Это может быть подвал или чердак.

Чесноку необходим воздух, поэтому храните его в мешочке из ткани. Натуральный материал пропускает кислород и не дает ему засохнуть.

Ни в коем случае не обрезайте стебли чеснока, если хотите, чтобы он оставался свежим длительный период. Потому что это может привести к быстрой порче.

Чтобы сохранить другие овощи и фрукты в хорошем состоянии, не кладите чеснок рядом. Потому что он выделяет этилен, который ускоряет процесс порчи продуктов. Чеснок будет свежим и сочным, если его не мыть водой и избегать влаги.

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