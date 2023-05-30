Когда нельзя убирать в доме: народные приметы

Уборка в доме имеет, кроме прочего, большое эзотерическое значение. Ведь считается, что в это время чистота наводится не только в физическом измерении. Энергетика дома тоже меняется.

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А это значит, что убирать можно не во всех ситуациях. OBOZERVATEL выяснил, что это за ситуации и почему в такие моменты с точки зрения суеверий действительно лучше отложить тряпку и пылесос.

Вечером

Когда садится солнце и становится темно, полярность энергии меняется. Поэтому уборка в темное время суток может не наполнить дом свежими вибрациями, обновить его, а способствовать распространению отрицательной энергии. В результате домочадцы могут начать ссориться и нести серьезные финансовые потери. Также эту примету можно объяснить рационально – когда не хватает света, уборка скорее всего окажется некачественной и ее придется позже переделывать.

Перед дальней дорогой

Когда мы отправляемся в путь, особенно дальний, очень важно при этом не потерять связь с домом. А уборка перед отъездом как раз может ее существенно нарушить. В таком случае путешествие может оказаться неудачным, наполненым проблемами и даже несчастьями.

Когда кто-то из близких вышел из дома и находится в пути

Причина этого поверья такая же, как и в предыдущем пункте – нельзя нарушать энергетическую связь человека с домом. Даже если это был гость. Так, например, мытье полов стирает его следы и человек больше не имеет энергетической опоры, пока находится в пути. Поэтому здесь важно дождаться, пока человек благополучно доберется до пункта назначения, а потом уже начинать наводить порядок.

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