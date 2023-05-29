Чтобы было счастье и деньги: что нужно сделать при переезде в новое жилье. Приметы

Переезд в новый дом – выдающееся событие в жизни каждого человека, особенно, если это собственное жилье. На него возлагают немало надежд, ожидают, что на новом месте все будет лучше. Соответственно, многие пытаются организовать все так, чтобы не наделать в процессе ошибок. В частности, с точки зрения эзотерики.

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OBOZREVATEL собрал список главных примет, которых советуют придерживаться, чтобы сделать переезд успешными. Прежде всего, сделать жизнь в новом доме обеспеченным, привлечь деньги и успех.

Как выбрать правильное время

Не каждый день недели, по народным верованиям, подойдет для переезда в новый дом. Лучшими вариантами для этого считаются пятница и воскресенье. Именно эти дни являются счастливыми и приносят благополучие и достаток.

Кроме того, эзотерики считают, что въезжать в новый дом лучше утром. Начало нового дня должно предвещать начало и совершенно нового этапа в жизни.

Очищение дома

Заезжать в народе рекомендуют в чистое жилище. Причем речь идет и о чистой энергетике, и о чистом помещении. Поэтому генеральную уборку не следует откладывать на потом. Необходимо вынести весь мусор, ненужные вещи и обязательно вымыть дом – это очистит его для удачного начала нового этапа.

Также можно провести ритуал очищения – впервые переступить порог дома в качестве полноправного жителя с метлой в руках. Считается, что это "выметет" из новых стен весь негатив. Но метлу лучше забрать из своего старого дома. Говорят, что на ней с вами "переедет" ваш домовой.

Первая вещь

От того, что вы первым принесете в новый дом, говорят эзотерики, будет зависеть, как сложится ваша судьба в его стенах. Так, если принести с собой загранпаспорт, это принесет много путешествий. Если ваша цель – достаток и благополучие, тогда это должна быть монета или купюра.

Обстановка в доме

Знатоки примет советуют при планировании обстановки в новом доме не игнорировать принципы фэн-шуй. Эта практика столетиями помогает людям правильно упорядочивать энергетические потоки в доме, чтобы они циркулировали надлежащим образом – нигде не застаивались и попадали во все уголки. В частности, это касается расстановки мебели.

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