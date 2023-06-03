Когда надо окучивать картошку: идеальные сроки для богатого урожая

Июнь – горячая пора для огородников. После весенних дождей и появления первой всходов наступает период окучивания. Среди огородников до сих пор идут дискуссии касаемо необходимости этого процесса. Одно можно сказать точно – окучивание действительно улучшает урожай.

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Сроки окучивания зависят от многих факторов: погодных условий, количества осадков, температурных колебаний и выбранного сорта картофеля. OBOZREVATEL разбирался, когда нужно начинать окучивать картофель.

Когда нужно окучивать картошку

Окучивание действительно имеет много преимуществ. Можно выделить три основных:

Окучивание помогает создавать здоровую корневую систему. Этот процесс удерживает воду и воздух у корней. Некоторые огородники отмечают, что окучивание даже может защитить картошку от колорадского жука.

Лучше окучивать после дождя, когда почва насыщена влагой. Если начало лета засушливое, можно предварительно полить грядку.

Во время цветения окучивать картофель не рекомендуют – это может плохо сказаться на урожайности. Можно параллельно с окучиванием проводить и подкормку, внося в грунт перегной, опилки или компост. Эти удобрения насытят клубни питательными веществами.

Первое окучивание нужно провести после появления первых всходов. Оптимально, чтобы листья вытянулись на 7-10 см над землей. Раннее окучивание необходимо для улучшения корневой системы.

Второе окучивание начинают через две недели после первой, а третье, последнее, еще через месяц.

Если картофель начал цвести, а вы не успели с окучиванием, то лучше сделать это после завершения цветения, или вовсе не делать.

Правила окучивания

Раннее окучивание проводят с помощью мотоблока или сапы. Важно, чтобы кусты были прикрыты землей со всех сторон, поэтому нужно достаточно глубоко захватывать землю из междурядий.

Второе окучивание проводят до начала цветения. Высота куста должна достигать примерно 15-17 см. Окучивание на этом этапе нужно, чтобы клубни не вылезали из почвы. Под прямыми солнечными лучами картофель приобретает характерную зеленую окраску. В ней повышается выработка гликоалкалоидов, в том числе ядовитого соланина.

Третье окучивание делают, когда куст достигает 23-26 см. Его желательно делать вручную, с помощью сапы. Засыпать землей почти весь куст не нужно, достаточно набрасывать немного грунта сверху и между побегами. Это нужно для того, чтобы картофель больше разрастался в ширину.

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