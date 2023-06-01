Когда начинается Петровский пост: что нельзя делать и что есть по дням

На начало лета выпадает один из четырех многодневных постов у православных христиан – Петровский. Его держат перед праздником Петра и Павла. Продолжительность этого поста зависит от Пасхальных праздников. Чем позже Пасха, тем длиннее будет пост. Начинается он во второй после Троицы в понедельник.

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OBOZREVATEL рассказывает, когда в 2023 году начинается Петровский пост. И с какими ограничениями, в том числе в пище, он связан.

Когда начинается Петровка в 2023 году

Петровский пост в народе имеет несколько названий – Петровка, Петропавловский пост, Апостольский пост. Он не слишком суров, но очень важен для православных.

Начало поста выпадает на второй понедельник после Троицы, так что в этом году это будет 12 июня. Заканчивается Петровка всегда в преддверии празднования Дня Святых и всехвальных славных первоверховных апостолов Петра и Павла, дата которого не является переходной – это 12 июля. Поэтому в этом году пост к этому празднику продлится месяц.

Какие ограничения предусматривает Петровский пост

Кроме ограничений в пище, дни поста также связаны с большей сдержанностью в поведении верующих. Не стоит устраивать громкие развлечения, вечеринки, много веселиться. Этот период должен быть посвящен очищению души, контакту с богом и молитве, поэтому чрезмерное веселье будет неуместным.

Что касается еды, то в Петровский пост ограничения в питании четко расписаны и зависят от дня недели. Они легче, чем в суровый Великий пост, ведь в Петровку разрешена рыба. Все потому, что святой Петр до того, как стать учеником Иисуса Христа занимался, как и его семья, рыболовством. Почитая его память и деяния, церковь позволяет есть этот продукт во все дни, кроме среды и пятницы.

Следовательно, запреты в еде на Петровку распределяются следующим образом:

понедельник – разрешенные горячие блюда, приготовленные без растительного масла;

вторник – в меню можно добавлять блюда из рыбы и грибов, а также растительное масло;

среда – возможно только сухое питание;

четверг – кроме рыбы можно употреблять морепродукты;

пятница – возможно только сухое питание;

суббота – разрешается есть рыбу и грибы и готовить на растительном масле;

воскресенье – разрешена рыба и песни горячие блюда на растителном масле.

Определенное ослабление существует для церковных праздников, которые могут выпадать на дни Петровского поста. В эти дни можно готовить пироги с рыбой и морепродуктами.

Запреты Петровского поста

В этот пост некоторые виды деятельности находятся под запретом. В частности, верующим не разрешается:

венчаться и играть свадьбу;

работать после заката;

заниматься рукоделием;

одалживать деньги;

стричь волосы.

Отдельно православных церковь просит не ссориться и не ругаться друг с другом. Плохие мысли и высказывания мешают очищению души.

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