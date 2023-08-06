Где можно и нельзя целоваться на людях: правила этикета

Часто в общественных местах можно встретить влюбленных, которые слишком ярко проявляют свои эмоции. Поцелуй – интимный момент, вне зависимости от менталитета или культурных особенностей.

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Правила этикета регламентируют определенные ограничения мест для поцелуев. Где можно и нельзя целоваться на людях рассказала автор учебных программ по современному этикету и элегантности Юлию Савчук.

По ее словам, нет ограничений для поздравительных и дружеских поцелуев в щеку. В некоторых странах, например, во Франции, это привычная манера приветствия.

А вот слишком ярко выражать свои эмоции на публике не стоит – это считается признаком плохого тона. Например, члены королевской семьи Великобритании ведут себя на людях всегда сдержанно и благородно.

Влюбленным эксперт рекомендует целоваться там, где посторонние люди не станут случайными свидетелями ваших интимных моментов. Не следует бурно проявлять эмоции на пляжах, в ресторанах и кафе, в торговых центрах, в кинотеатрах, в очередях, на остановках и в общественном транспорте.

Дружеские поздравительные поцелуи в целом разрешены в неформальной обстановке, однако важно помнить правило: следует лишь слегка коснуться щеками и условно поцеловать воздух.

Главное – не заставлять окружающих чувствовать дискомфорт и не ставить людей в неловкое положение.

Деловой этикет вообще не предполагает поцелуев при поздравлении. На официальных мероприятиях ограничиваются рукопожатием или устным приветствием.

Согласно правилам этикета, целовать руку даме можно в определенных случаях. Такое проявление внимания будет уместно в светских ситуациях. Можно поцеловать руку замужней женщине.

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