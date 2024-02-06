Когда лучше высадить помидоры в феврале и как вырастить самые вкусные: полезные секреты

Чтобы получить ранний урожай помидоров, высевать семена на рассаду стоит уже в феврале. Так утверждают опытные огородники. Но сделать это нужно соответствующим образом, чтобы рассада успела окрепнуть, но не перерасти.

Видео дня

OBOZ.UA поинтересовался секретами выращивания рассады помидоров в феврале. Вот несколько нюансов, которые помогут вырастить большой и сладкий урожай.

Заботьтесь об освещении

Стандартным советом является высевать рассаду за восемь-десять недель до последних заморозков. Но проблематичным в таком случае может быть получение сеянцами достаточного количества света, к которому они весьма чувствительны. В феврале день еще очень короткий и такие условия могут привести к тому, что рассада вырастет слабая. Поэтому обязательно позаботьтесь о дополнительном освещении растений. Приобретите специальные светодиодные ленты или фитолампы и обеспечьте своей грядке хотя бы 10 часов света в день. Плюс таких приборов в том, что они достаточно экономны с точки зрения электроэнергии.

Следите за температурой

Хотя оптимальная температура для прорастания семян томатов составляет около 21 градуса, прорастать они могут и в более холодных условиях. Просто это займет немного больше времени. Когда зелень проклюнется из земли, температуру можно снизить на 5-6 градусов, чтобы томаты не развивались слишком быстро. Так или иначе, а ключевым моментом является не обеспечение конкретного температурного режима, а защита всходов от резких колебаний температуры на ранних стадиях роста помидоров.

Поливайте рассаду снизу

Вливание воды в контейнеры с рассадой сверху может повредить молодые растения. Поэтому вносите воду ниже уровня самых низких листиков. И следите, чтобы субстрат не заливало, но и он не пересыхал.

Правильно закладывайте семена

Проращивание начните с того, что заложите зерна томатов в специальные стаканчики для рассады, используя при этом специальную почву для сеянцев. На каждую ячейку должно приходиться одно семя. На раннем этапе развития растение должно иметь достаточно места для отращивания корневой системы. Приблизительно через 4 недели придет время переносить томатную рассаду в более просторные емкости, чтобы развитие корней не сдерживал маленький объем земли. К моменту переноса в открытый грунт томаты должны сформировать полноценную корневую систему. Для этого во время пересадки их подвергают процедуре пикирования, а также переносят в более богатую питательными веществами землю. При этом каждое растение должно и дальше оставаться в отдельном горшке, чтобы не конкурировать с соседом за ресурсы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно подобрать контейнер для рассады.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.