Когда и какие уличные вазоны нужно забрать в дом и как ухаживать за ними в новых условиях

Если у вас есть открытый балкон, терраса или отдельный двор и вы увлекаетесь выращиванием комнатных растений, вероятно, вы выносили их на открытый воздух на лето. Теплая погода и естественное освещение идут зеленым питомцам на пользу. Но постепенное понижение температуры осенью, особенно ночной, намекает – пора заносить их в помещение.

Впрочем, нужно знать, когда именно делать это будет как раз вовремя. И как ухаживать за растениями после такого переезда. OBOZREVATEL собрал основные советы.

Когда пора заносить растения в дом?

По мнению экспертов, лучшее время для внесения растений внутрь – когда ночные температуры начинают опускаться ниже 12-15 градусов тепла. Обычно к середине сентября создаются такие условия. В теплую осень температура падает до таких значений в конце сентября – начале октября.

Видео дня

Как подготовить растения к переноске?

Прежде чем внести горшки в свой домашний садик, тщательно проверьте почву, стебли и листья на наличие признаков болезней и насекомых-вредителей. Чтобы избавиться от последних, замачивайте горшки в теплой воде примерно на 15 минут. Также используйте соответствующие препараты, чтобы подлечить растения, которые в этом нуждаются.

Непосредственно перед тем как перенести растения, устройте им теплый душ. Так вы смоете с них пыль, мусор и скрытых насекомых – вредных или не очень. Тех, кто за лето на открытом воздухе перерос свой горшок, также стоит пересадить в больший контейнер.

Как ухаживать за растениями, когда вы внесли их в помещение

Вазонам, привыкшим к большому количеству света на открытом воздухе, может стать слишком темно под крышей. Поэтому выбирайте для них южные окна и избегайте выходящих на север. Подумайте о покупке фитолампы, если вы формируете сад где-то в глубине дома. Имейте в виду, что вашим уличным растениям может потребоваться некоторое время, чтобы приспособиться к новым условиям освещения. Если вы заметите признаки того, что растение продолжает выпускать новые листья и побеги, значит, оно адаптировалось.

Кроме того, старайтесь не поливать растения так часто, как раньше. В помещении влага испаряется с другой скоростью. Поэтому следите за состоянием грунта в ежедневном режиме и доливайте воду при необходимости.

Также важно обеспечить хороший дренаж для контейнеров во избежание риска развития корневой гнили. В противном случае вам придется спасать перелитое растение.

Другие нюансы, которые следует учитывать – это циркуляция и влажность воздуха. Когда в помещении работает отопление, оно высушивает воздух, что может отрицательно сказаться на растениях. Поэтому периодически опрыскивайте их или поставьте в своем зимнем саду увлажнитель.

И, конечно, сократите использование удобрений в холодные месяцы. До наступления весны растения находятся в состоянии покоя и не нуждаются в большом количестве подкормки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие растения помогут избавиться от излишней влажности дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.