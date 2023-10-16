Когда и как нужно обрезать клематисы: осенние советы

Красивые садовые вьюны клематисы могут превратить ваш сад в настоящий рай. Но обеспечить пышное цветение растению в новом сезоне можно, если своевременно и правильно обрезать его перед зимой.

OBOZ.UA узнал, что именно советуют опытные цветоводы на этот счет. А советуют они прежде всего определить, к какой группе относится ваше растение, и ухаживать за ним в соответствии с особенностями этой группы.

Княжики, горный клематис и тангутский клематис

Эти виды объединяет то, что зацветать они начинают ранней весной и выпускают бутоны на прошлогодних побегах. Следовательно, в сильной обрезке они не нуждаются. Что можно сделать, так это удалите засохшие, больные и поврежденные веточки и, при желании, подрезать здоровые примерно на 20 см, чтобы улучшить форму растения.

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Если ваш клематис способен цвести дважды в год, его можно отнести ко второй группе. Весной цветы появляются на оставшихся с прошлого года ветках, для летнего цветения нужны новые побеги. Поэтому осенняя обрезка состоит в том, что ветви растения подкорачиваются наполовину. Чтобы добиться от него второго цветения, летом клематис обрезают примерно на треть длины ветвей.

Разнолистные клематисы, а также сорта Жакмана и Вицела.

Третья группа – это вьюны, цветущие во второй половине лета. Конечно, для этого успевают развить молодые побеги в текущем сезоне. Потому осенью такие сорта рекомендуют обрезать полностью. На следующий сезон оставляют только часть стебля высотой 10-15 см от земли. С наступлением тепла из него разовьется молодой клематис.

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