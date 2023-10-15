Как укрывать розы на зиму: что для этого нужно

От правильного ухода за розами осенью зависит их цветение в следующем сезоне. Опытные садоводы знают, что розы – очень требовательные цветы.

До первых заморозков важно правильно обрезать побеги и укрыть кусты на зиму. OBOZ.UA разбирался, когда и как нужно укрывать розы.

Как подготовить розы к зиме

Сентябрьскую подкормку проводят, чтобы насытить корневую систему полезными веществами. Лучше всего подойдут калийные и магниевые удобрения. Эти микроэлементы необходимы для созревания побегов и корней, а также для обильного цветения в следующем сезоне.

Видео дня

Перед укрыванием кустов нужно подготовить розы к зиме. Обрезка в нижней части кустов будет способствовать вызреванию древесины.

Как укрыть розы на зиму

Розы нужно укрывать, даже если это морозостойкий сорт. Защищенные кусты лучше переносят морозы, а в следующий сезон быстрее начинают цветение. Бутоны при этом формируются пышными и яркими.

Чтобы укрыть розы, нужно заранее сделать специальную конструкцию. Если побеги сильно гнутся, используйте опору. Пригибать розы можно с помощью железных прутьев или проволоки.

Заблаговременно следует удалить все листья и цветоносы, включая не вызревшие побеги. В специальных садоводческих магазинах можно приобрести железные палочки. Их ставят в грунт у кустов и пришпиливают к земле, обеспечивая поддержку. Это также предотвращает повреждения от веса снега. Для устойчивой конструкции следует использовать несколько палочек.

Когда конструкция будет готова, можно приступать собственно к процессу укрытия. Пригодится даже обычная пленка. Надежное укрытие будет способствовать безопасной зимовке и качественному цветению весной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения нельзя сажать рядом с розами и почему.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.