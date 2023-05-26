Почему нельзя поливать огород в жару: когда оптимальное время

Качественный полив огорода важнее любого другого ухода. Ведь без подкормки и даже без борьбы с сорняками что-нибудь да вырастет, а без воды – точно нет. И вот, казалось бы, в жару поливай овощи когда хочешь – все пойдет на пользу. Но на самом деле это не так.

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Как узнал OBOZREVATEL, в жаркую погоду полив должен быть особенно хорошо спланирован. И делать его нужно правильным образом и в правильное время. Рассказываем о главных нюансах.

Почему нельзя поливать огород в жару

Водяные капли действуют как линза, концентрируя солнечные лучи. Поэтому, если во время активного солнца вода попадет на листья овощей, она может вызвать на нем солнечные ожоги. Выглядят они как обесцвеченные пятна, от которых со временем может погибнуть весь лист.

К тому же полив в пик жары абсолютно бесполезен, ведь высокая температура быстро испарит из земли всю воду и растению не достанется нужное количество влаги. При этом в процессе испарения вокруг стебля и листьев образуется зона высокой влажности и повышенной температуры, что на пользу растения точно не пойдет.

Когда лучше поливать грядки в жаркие дни

Чтобы вода лучше задерживалась в почве и приносила наибольшую пользу растениям, в период жары огород лучше поливать вечером – на закате. Температура в это время начинает снижаться и лучи исчезают. Следовательно, влага проникает глубже в землю и остается в ней дольше. К тому же можно безопасно устроить листьям "душ" – через них в растения тоже поступает вода. А еще так с растений смывается пыль, что стимулирует дыхание, и некоторые вредители, как муравьи или тли. Но при этом есть риск, что ночью на капли соберутся улитки. Поэтому следует учитывать их наличие при планировании полива.

Также хорошим временем для полива является раннее утро – не позднее 10 часов. В это время жара еще не столь значительна и солнце умеренно активно, так что вода так же успеет проникнуть в почву и принести пользу растениям. К тому же в утренние часы растения активнее поглощают воду из земли. Поливать овощи в это время лучше под корень, потому что листья уже могут подвергаться воздействию солнечных лучей.

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